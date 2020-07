Zanardi in condizioni stazionarie ma il quadro neurologico resta grave

SIENA (ITALPRESS) - Nessuna novita' di rilievo: le condizioni di Alex Zanardi restano stazionarie ma il quadro e' ancora grave. A 24 ore dal secondo intervento neurochirurgico a cui e' stato sottoposto l'ex pilota di Formula Uno, il bollettino medico del policlinico Santa Maria alle Scotte di Siena fa sapere che il 53enne campione bolognese "presenta condizioni cliniche stazionarie ed un decorso stabile dal punto di vista neurologico, il cui quadro rimane grave". Zanardi, pertanto, resta ricoverato nel reparto di terapia intensiva, "sedato e intubato, e la prognosi rimane riservata", fanno sapere dall'ospedale, precisando che "in accordo con la famiglia non saranno diramati altri bollettini medici in assenza di significativi sviluppi". (ITALPRESS). glb/pal/red 30-Giu-20 18:18