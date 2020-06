Zingaretti "Sul Mes il Governo non puo' piu' tergiversare"

ROMA (ITALPRESS) - "Il Mes e' stato criticato e combattuto da molti, ma ora e' uno strumento finanziario totalmente diverso da quello del passato. Le destre sono abituate a cavalcare i problemi e non a trovare soluzioni per risolverli. Il motivo e' semplice sui problemi delle persone ci campano e poco importa se, non risolti aggravano la situazione. Chi sta governando l'Italia ha il compito opposto. Io non credo possiamo permetterci ancora di tergiversare. La danza immobile delle parole, slogan, furbizie lasciamoli alle destre, noi anche nel nostro partito dedichiamoci a dare risposte alle persone e ricostruire l'Italia uniti. Questa e' la missione del Pd". Cosi', in un intervento sul Corriere della Sera, il segretario del Pd Nicola Zingaretti, osservando come "questi mesi ci hanno mostrato quanto sia fondamentale investire nei sistemi sanitari e nelle scienze della vita per poter garantire il diritto a cure di qualita'. Per garantire a tutte e a tutti protezione e sicurezza. E' evidente la necessita' di promuovere il potenziamento e l'ammodernamento del nostro sistema sanitario. Il sistema sanitario ha risposto ed e' stato capace di uno sforzo immane: grazie agli operatori che ci hanno messo cuore e competenza, e grazie anche a una capacita' di innovazione che forse neanche sospettavamo di avere". Per Zingaretti "ora pero' e' il tempo di un salto nel futuro e di costruire un nuovo modello. L'attuale sistema di cura e presa in carico fondato su tre politiche distinte che spesso non comunicano - sanita', sociale e terzo settore - ha mostrato tutti i suoi limiti, non va piu' bene, e' inadeguato. Rinascita e' anche questo: avere una visione nuova, fondata su un modello di integrazione delle politiche sanitarie e sociosanitarie da realizzare con idee e investimenti". (ITALPRESS). ads/r 29-Giu-20 09:28