Passione Virale, la mostra virtuale alla scoperta del mondo dei virus

La mostra virtuale PASSIONE VIRALE è un viaggio nel mondo dei virus che ha due obiettivi prioritari: il primo è quello di presentare ai visitatori, in primo luogo attraverso delle belle immagini, i virus responsabili delle principali malattie della storia umana; il secondo è quello di orientare i visitatori nelle risorse più serie e affidabili sul piano scientifico presenti nel web, affinché ognuno costruisca il proprio percorso di approfondimento, evitando accuratamente tutte quelle bufale e fake news di cui, purtroppo, Internet è disseminata.

Progetto in progress, che si arricchirà nel tempo, PASSIONE VIRALE può essere navigata in un ambiente tridimensionale interattivo e può essere utilizzata per attività didattiche e visite virtuali, come Città della Scienza ha fatto dall’inizio del periodo di lockdown, trasferendo sulla rete le proprie iniziative di comunicazione scientifica.

La mostra è stata realizzata con la collaborazione di Ivan Gentile, docente di Malattie Infettive del Dipartimento di Medicina Clinica e Chirurgia dell’Università degli Studi di Napoli "Federico II"; Margaret Honey e Geralyn Abinador della New York Hall of Science; Barbara Salvatore dell’Istituto di Biostrutture e Bioimmagini del CNR di Napoli; il corso di Visualizzazione scientifica dell’Università Vanvitelli con la docente Carla Langella e i suoi studenti.