Coronavirus, "solo" 6 morti e 126 nuovi casi, il 61% in Lombardia

Sono 16.496 gli attualmente positivi in Italia con una diminuzione di 185 persone rispetto a ieri affette dal virus. Sono i dati forniti dal ministero della Salute sulla situazione del contagio in Italia. 126 i nuovi casi, con il totale dei contagiati da inizio emergenza che sale a 240.436. 6 in tutto i morti nelle ultime 24 ore, il numero più basso dal 28 febbraio e lo stesso che si registrò il 24 febbraio scorso. Il totale delle vittime sale così a 34.744. Lo riporta Adnkronos.

305 i guariti dal Covid in un giorno con il totale sale così a 189.196. 96 i pazienti ricoverati in terapia intensiva con coronavirus, due in meno di ieri. Sono invece 1.120 i ricoverati con sintomi, 40 in meno di ieri. Sono 27.218 i tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore.

In particolare, sono 78 i nuovi casi di coronavirus registrati in Lombardia pari al 61% dei nuovi casi totali. A Trento e in otto regioni si registrano zero contagi. Si tratta di Molise, Calabria, Valle d'Aosta, Umbria, Sardegna, Friuli Venezia Giulia, Puglia e Marche. Non si registra nessuna vittima con coronavirus in 16 regioni mentre si conta un morto in Lombardia, due in Piemonte, due in Emilia Romagna e uno in Toscana.