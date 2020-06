Banca Ifis, innovazione digitale e identita' sonora per il brand

MILANO (ITALPRESS) - A 37 anni dalla sua fondazione, Banca Ifis cambia volto, proponendo una nuova immagine e dotandosi, per la prima volta nella storia del settore bancario italiano, anche di un'identita' sonora. Validato da test neuroscientifici, il nuovo sound brand dell'istituto si declina in un'unica armonia diffusa e riconoscibile, che dara' piu' forza al marchio e accompagnera' da oggi l'immagine della specialty finance italiana. La scelta grafica e' quella di allineare il carattere e l'espressione del brand ai nuovi obiettivi di business. La metamorfosi, che e' un'evoluzione a conferma del forte posizionamento rispetto ai business "core" della banca, porta al rafforzamento del marchio e allo snellimento della brand architecture. Alla rinnovata tipografia geometrica del nome "Banca Ifis" viene abbinato il digital bloom, un segno in evoluzione pensato per accogliere il futuro nel rispetto della tradizione. Il fiore e' formato da un elemento grafico a cerchio che rappresenta il nucleo pulsante della banca ovvero le persone mentre il linguaggio modulare raffigura le diverse business unit generate da un'unica matrice. La palette cromatica del nuovo brand include le influenze della digital trasformation e i colori della natura, con una selezione progressiva di toni in scala che generano movimento, profondita' e trasparenza. "Oggi e' un giorno speciale per tutta la Banca - spiega il vice presidente Ernesto Fürstenberg Fassio -. Il rebranding e' un grande progetto, al quale lavoriamo da mesi, un'altra tappa del nostro lungo viaggio e un'occasione per far vedere all'esterno quello che siamo. La nuova immagine di Banca Ifis e' stata concepita nel solco della lunga storia familiare, con al tempo stesso uno spiccato Dna innovativo". Per l'Ad Luciano Colombini "la crescita della Banca deve necessariamente essere accompagnata da un brand forte, riconoscibile e innovativo. E il rebranding di Banca Ifis si pone esattamente questo obiettivo. Questa nuova corporate identity dara' piu' forza al business, accrescendo l'immagine di Banca Ifis come protagonista dello sviluppo del territorio". (ITALPRESS). trl/ads/red 29-Giu-20 12:58