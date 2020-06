Alberto Oliveti rieletto presidente dell'Enpam

ROMA (ITALPRESS) - Alberto Oliveti e' stato rieletto presidente della Fondazione Enpam. Medico di medicina generale ancora in attivita' a Senigallia, Oliveti e' stato confermato alla guida dell'ente di previdenza dei medici e degli odontoiatri dall'Assemblea nazionale che si e' svolta questa mattina. Oliveti e' stato eletto con 162 voti su 176. Laureato in medicina ad Ancona nel 1980 e specializzato in pediatria, Oliveti e' stato eletto vicepresidente dell'Enpam nel 2010 per diventarne presidente nel 2012. Sotto la sua guida, l'ente previdenziale dei medici e dei dentisti ha varato le riforme della gestione degli investimenti, della previdenza e dello Statuto. In quest'arco di tempo il patrimonio dell'Ente e' passato da 12,5 a 23 miliardi di euro, con un utile, nell'ultimo anno, di 1,7 miliardi. Una dote che ha permesso di finanziare aiuti straordinari ai medici e agli odontoiatri colpiti dall'emergenza Covid-19. L'Assemblea nazionale ha inoltre scelto i due vicepresidenti, Luigi Galvano, in rappresentanza di tutti gli iscritti (che ha raccolto 135 voti) e Giampiero Malagnino (92 voti), eletto tra i liberi professionisti. Gli eletti saranno in carica fino al 2025. (ITALPRESS). mgg/com 27-Giu-20 19:16