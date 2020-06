T.U.C. Technology pronta a sbarcare sul mercato

TUC.S.r.l, la società fondata e guidata da Ludovico Campana e Sergio Pininfarina incubata in I3P (Incubatore d’imprese innovative del Politecnico di Torino), ha presentato in anteprima mondiale con una Digital World Premiere in streaming la versione pre-industrializzata di TUC.technology, implementata sulla piattaforma elettrica Volkswagen MEB (fornita dall’omonimo gruppo).

Quella di TUC.technology è un’infrastruttura semplice ma rivoluzionaria, che razionalizza ed incrementa l’intero sistema elettronico dei veicoli abilitandoli a digitalizzazione, personalizzazione e modularità, spostando il concetto di veicolo da definito a definibile e consentendo ai costruttori di veicoli di realizzare oggi l’auto del futuro. Inoltre, TUC è ora conforme al mondo automotive (OEM Compliant) ed è pronta ad essere portata sul mercato: il brevetto di invenzione industriale è perfettamente compatibile e funzionante con qualsiasi veicolo.

TUC.technology riformula completamente ciò che gli utenti possono fare a bordo, trasforma l’utilizzo e il significato del veicolo: da puro strumento di mobilità a spazio da abitare e configurare secondo le esigenze di ciascun utente. TUC.technology è una infatti tecnologia brevettata che combina in un sistema integrato hardware e software differenti tecnologie: un connettore digitale/strutturale “TUC.plug®” (l’usb della mobilità), un super computer connesso al cloud “TUC.brain®” (il cervello pensante del sistema) e un network di alimentazione e connessione tramite fibra ottica che crea un sistema di rete altamente digitalizzato e connesso “TUC.network®”.

In particolare, il connettore modulare e Plug&play TUC plug® è implementabile in fase progettuale o restyling nel telaio dei principali mezzi di trasporto: permette di avere un plug tecnologico dove - con un solo gesto - è possibile ancorare in sicurezza, alimentare e connettere qualsiasi componente costituente l’interno del veicolo, dai sedili alle plance, dai display ai devices realizzati ad hoc, così da rendere l’esperienza della mobilità su misura per ciascun utente. La soluzione elaborata da TUC consente dunque ridurre drasticamente costi e tempi di assemblaggio dei veicoli, mantenendo il rispetto delle leggi vigenti in materia di sicurezza e rendendo così TUC.technology una soluzione omologabile.

La tecnologia pre-industrializzata presentata da TUC non solo è compatibile con le piattaforme di veicoli esistenti, ma rappresenta una valida alternativa all’attuale metodo di realizzazione dei veicoli: tramite il sistema standard plug&play, TUC.technology si sostituisce ad una serie di componenti che rendono ad oggi l’architettura del veicolo obsoleta.

“Una tecnologia è grande se migliora la vita di tutti”, spiega Ludovico Campana Co-fondatore, Amministratore ed inventore di TUC. “Oggi con tecnologia TUC il veicolo diventa un foglio bianco su cui tutti possono disegnare la propria esperienza e concetto di vettura sia a livello di abitacolo che di esperienza utente. Questo ci permette di creare uno spazio privato in una mobilità di massa e reinventare di fatto la concezione di veicolo per la nuova società”.

“La presentazione di oggi rappresenta il raggiungimento degli obiettivi che ci eravamo prefissati”, aggiunge Sergio Pininfarina Co-fondatore, Amministratore e Business Director di TUC. “Questo sistema è talmente modulare che può essere disposto, secondo le esigenze del veicolo o del costruttore, in migliaia di modi differenti. Siamo pronti finalmente a poter vendere le licenze di questo brevetto rivoluzionario ai costruttori di veicoli e di componenti. Abbiamo ad oggi grandi partner con cui siamo riusciti a dimostrare il funzionamento della tecnologia TUC e molte realtà sono già interessate all’utilizzo. Ora è il momento di portarla sul mercato”.

Oltre ad aver pre-industrializzato ed implementato TUC.technology nella piattaforma stato dell’arte Volkswagen MEB fornita dall’omonimo gruppo, TUC ha costruito un ecosistema di partner con i quali sono stati creati i primi componenti plug&play per l’automotive powered by TUC.technology: sedili monoscocca con l’integrazione di impianto audio, ambient light e smartphone station con SABELT; sedile derivante dalla serie completo di tutte le funzionalità di movimento elettriche con ADIENT; dashboard smart da12” con BOSCH; seggiolino con sistema di sicurezza BeBeCare e sistema di intrattenimento audio per il bimbo con CHICCO; sedile per persone con disabilità elettrico e girevole per un accesso a bordo facilitato con GUIDOSIMPLEX; macchine del caffè integrabili in veicoli con LAVAZZA; l’integrazione in TUC-OS del servizio di informazione LA STAMPA e del servizio di intrattenimento RDS 100% grandi successi.

Per quanto riguarda i fornitori, per l’ingegneria TUC ha selezionato Italdesign-Giugiaro S.P.A e per la fornitura di tecnologie AMET, INTEL, CISCO e TIM.

L’attività di pre-industrializzazione ha richiesto un investimento nell’ottica di milioni di euro da parte di TUC S.r.l che per questo ha deciso di effettuare un’operazione di aumento del capitale, con conseguente ingresso di nuovi soci.

Ai soci già annunciati Pietro Croce (founder e CEO di Merope Asset Management), Dario Tosetti (Founder, Presidente e CEO di Tosetti Value – Il Family office), SABELT S.P.A (Azienda che produce sistemi di sicurezza passiva per veicoli stradali e da competizione dal 1972) ed Enrico Boglione (CEO Aon Italia), si aggiungono ora Amedeo Felisa (Ingegnere ed ex CEO di FERRARI S.p.A), Marco e Giorgio Tadolini (Megadyne group), Plug&GO.S.r.l (un veicolo costituito appositamente per finanziare TUC S.r.l da figure di grande rilievo che presto verranno pubblicate).