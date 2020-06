Renzi "Un patto con Pd e M5S per arrivare al 2023"

ROMA (ITALPRESS) - "Questo governo e' nato per rispondere alla follia dei pieni poteri di Salvini. Rivendico quella mossa del cavallo: ho perso punti nei sondaggi ma credo di aver fatto bene all'Italia. Quanto a noi: Italia viva e' come una start up che macina idee. Mi sembra che Conte l'abbia capito". Lo afferma il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, in un'intervista al quotidiano La Repubblica. "Nelle ultime settimane, grazie al lavoro dei nostri parlamentari, ci sono stati molti incontri e si e' aperta una fase nuova - aggiunge -. Ora bisogna fare un doppio salto ulteriore. Da un lato concretizzare la massa di risorse annunciata nelle dirette Facebook ma non arrivate ai cittadini. Dall'altro sostenere la maggioranza per arrivare al 2023, eleggendo un Presidente della Repubblica europeista e filo atlantico". Alla domanda se proponga un patto di maggioranza, Renzi risponde cosi': "Si', deve essere il nostro traguardo di legislatura. Dobbiamo evitare che il Quirinale sia la gara di ritorno di chi ha perso al Papeete. Se Salvini e Meloni votano un Presidente europeista e filo atlantico, bene. Va invece scongiurato il rischio di ritrovarci con un Capo dello Stato tipo Orban. Abbiamo mandato a casa Salvini per evitare che l'Italia diventi sovranista e anti Bruxelles come l'Ungheria". (ITALPRESS). sat/red 26-Giu-20 08:35