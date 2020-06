Iervolino Entertainment ingaggia Antonino Antonucci Ferrara

Iervolino Entertainment, società attiva nella produzione di contenuti cinematografici e televisivi per il mercato internazionale e quotata sul mercato AIM Italia di Borsa Italiana, annuncia la sottoscrizione di un accordo con la Ario srl nella persona di Antonino Antonucci Ferrara, ex Direttore di Mediaset Fiction ed ex capo della “fiction” di RTI, per la ricerca, lo sviluppo e la realizzazione di prodotti seriali.

Antonino Antonucci Ferrara, in qualità di nuovo capo divisione serie TV/Fiction della IE si impegna a prestare la sua opera professionale in favore della società, per la ricerca e lo sviluppo editoriale di progetti audiovisivi seriali.

In particolare la prestazione consisterà nella ricerca creativa, autoriale e autonoma di progetti che possano avere uno sviluppo seriale adatto alle linee produttive di IE, e nel coordinamento con la società per la produzione dei progetti.

In aggiunta a quanto sopra, Antonino Antonucci Ferrara farà quanto nelle proprie possibilità affinché i progetti seriali individuati vengano acquisiti e/o distribuiti da un “Anchor Tv Network” di carattere nazionale e/o internazionale.

Antonino Antonucci Ferrara sta già collaborando ad alcuni progetti di Iervolino Entertainment: in particolare allo sviluppo della Serie TV “Belle Bimbe Addormentate” che vanta la direzione in qualità di direttore artistico di Dario Argento, che ne dirigerà anche il primo episodio.

Andrea Iervolino, Presidente e Fondatore di Iervolino Entertainment, ha commentato: “Siamo molto felici che Antonino faccia parte del nostro team. Avere una figura professionale con così tanta esperienza nei progetti seriali ci aiuta a sviluppare al meglio la nostra line up, avvalendoci di chi per anni ha dato un contributo essenziale ai prodotti audiovisivi del nostro Paese, con un occhio attento alle esigenze dello spettatore e a quello che il Network richiede. Siamo fiduciosi che questa collaborazione dia valore aggiunto alle nostre produzioni e alla nostra azienda.”

Antonino Antonucci Ferrara ha commentato: “Vorrei ringraziare Andrea Iervolino per la fiducia accordatami. È un'opportunità molto impegnativa ma anche molto entusiasmante. Dopo anni di carriera, sviluppata essenzialmente a Mediaset come direttore della fiction, potrò finalmente entrare in contatto con una realtà internazionale che in questo momento storico è basilare per il futuro delle produzioni italiane. Lavorare con Andrea sarà un'esperienza esaltante anche per la sua incredibile capacità di confrontarsi con ogni tipo di esperienza in questo settore. Abbiamo già lungamente parlato di una linea editoriale e abbiamo cominciato a sviluppare diversi progetti tra cui il primo, in ordine di tempo, sarà una coproduzione internazionale firmata da Dario Argento”