Silvia Rovere presidente designato di Confindustria Assoimmobiliare

Il Consiglio Generale di Confindustria Assoimmobiliare, riunitosi in data odierna, ha eletto all’unanimità Silvia Maria Rovere quale Presidente designato per il triennio 2020-2023. La votazione da parte dell’Assemblea dei Soci avverrà il prossimo 29 luglio.

Silvia Maria Rovere, Presidente in carica, ha così commentato: “Sono onorata dalla fiducia che il Consiglio Generale ha riposto nella mia candidatura, soprattutto in un momento storico così sfidante per l’industria immobiliare e l’intero sistema economico del Paese. In questi mesi di grande emergenza abbiamo mantenuto un dialogo continuo con Governo e Parlamento, per mettere in sicurezza il settore e l’intera filiera, pensando da subito a come porre le basi per una rapida ripartenza degli investimenti. Oggi guardiamo con interesse al piano di rilancio che il Governo disegnerà nelle prossime settimane e alle opportunità offerte dal Recovery Fund europeo, le cui risorse auspichiamo vengano indirizzate anche verso ampi progetti di rigenerazione urbana in grado di coniugare obiettivi di sostenibilità ambientale e energetica, inclusione sociale e sviluppo economico”.