La piattaforma elettronica che vende tecnologia ricondizionata (e sostenibile)

In linea con i bisogni dei consumatori e con l’attenzione sempre crescente all’impatto sull’ambiente e alla democratizzazione del digitale, nasce Enjoyricondizionati.it. L'obiettivo? Offrire un’ampia gamma di dispositivi elettronici ricondizionati: smartphone, laptop, tablet, consolle da gaming, elettrodomestici, monopattini elettrici ed altri mezzi di eco-mobility. I prezzi saranno inferiori fino al 50% rispetto a quelli del nuovo, con prestazioni pressoché identiche, garanzia annuale e opportunità di restituzione gratuita per le prime 2 settimane.

Il “Ricondizionato” è sinonimo di valorizzazione e tutela dell’ambiente, in quanto persegue gli obiettivi di economia circolare volti a favorire riciclo e riutilizzo. In tal modo non si rende necessaria l’estrazione di minerali rari e produce una minore emissione di Co2. Rispetto ad un prodotto nuovo, un dispositivo elettronico ricondizionato offre benefici unici in termini di prezzo (inferiore fino al 50%) con prestazioni praticamente identiche (99% uguali in termini di estetica, velocità e funzionalità) garantite da 6 fasi di ricondizionamento e 40 punti di controllo che donano un nuovo ciclo di vita ai dispositivi.

Il Brand nasce dall’intuizione dei suoi Fondatori, i fratelli Dalila e Stefano Petrillo, che vantano oltre 15 anni di esperienza nel settore della tecnologia di consumo. In questi anni, Stefano ha ricoperto ruolo di trader internazionale, che gli ha permesso di creare un’ampia rete di contatti dall’Asia agli Stati Uniti d’America. Dalila, inizialmente responsabile dello sviluppo del Business italiano ricopre anche il ruolo di Direttore Finanziario dell’azienda e quello altrettanto impegnativo di giovane mamma. L’ ambizione dell’azienda Enjoy è quella di diventare un punto di riferimento europeo per un modello di business sostenibile, con una forte propensione all’economia circolare e all’inclusione sociale. La missione è quella di garantire la massima qualità dei suoi devices a prezzi accessibili nel rispetto dell’ambiente, con l’obiettivo di diventare l’azienda di riferimento nell’industria dell’elettronica di consumo in Italia.

La solidità del marchio si basa su tre punti fondamentali: selezione di fornitori qualificati ed affidabili garantita tramite il metodo ESQ (Excellence Standard Qualification); offerta di dispositivi di qualità “premium” (al 99% performanti ed esteticamente identici ai prodotti nuovi); accordi commerciali strategici con compagini di primissimo livello come TIM, già partner commerciale del Gruppo Prestige, con il quale è in essere un contratto di esclusiva per la fornitura di tutti i prodotti ricondizionati nei punti vendita TIM sul territorio italiano. L’azienda mira nel tempo a creare una comunità di clienti e collaboratori basata sui valori che guidano l’attività del gruppo: l’attenzione all’ambiente e l’inclusione sociale. Il concetto di “community di Enjoyers” rappresenta, infatti, l’evoluzione della figura del consumatore con una consapevolezza maggiore dell’economia circolare e della democratizzazione dell’alta tecnologia, ed è rappresentata da quattro elementi cardine: Fuoco, Acqua, Terra ed Aria che si declinano in Passione, Trasparenza, Sostenibilità Ambientale e Progresso.

Il management dell’azienda è anche impegnato in attività di filantropia strategica a favore dei propri dipendenti e dell’ambiente naturale e sociale in cui opera, volta a favorire il benessere sociale e familiare e a diffondere cultura e a promuovere opportunità di formazione. Un’azienda formata da un team giovane e versatile, cresciuto in un contesto di Business familiare evoluto. La coesione del team stesso ha portato ad una crescita esponenziale dell’attività, in un’ottica di business che favorisce il progresso attaverso test continuativi che permettono di affinare le metodologie piu efficaci. L’investimento sociale, l’apprendimento continuo offerto ai propri dipendenti, le partnership attive in progetti di Responsabilità Sociale e la riduzione del consumo e dello spreco delle risorse naturali sono le caratteristiche fondamentali ed i fattori critici di successo di un’azienda in crescita esponenziale già da diversi anni e che ora punta ad affermarsi sempre di più nel panorama italiano ed europeo.