Da luglio bollette gas -6,7%, elettricita' +3,3%

ROMA (ITALPRESS) - Dopo i forti ribassi del secondo trimestre (-18,3% l'elettricita' e -13,5% il gas), nel terzo trimestre del 2020 per la famiglia tipo in tutela ancora un calo per la bolletta del gas, -6,7%, e un rialzo per la bolletta dell'elettricita', +3,3%, legato ai costi per il funzionamento del sistema. Lo rende noto l'Autorita' di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente. Per quanto riguarda gli effetti sui consumatori (al lordo tasse), rispetto allo scorso anno la famiglia tipo beneficia di un risparmio complessivo di 212 euro/anno. Nel dettaglio, per l'elettricita' la spesa per la famiglia-tipo nell'anno compreso tra il 1° ottobre 2019 e il 30 settembre 2020 sara' di circa 496 euro, con una variazione del -12,2% rispetto ai 12 mesi equivalenti dell'anno precedente (1° ottobre 2018 - 30 settembre 2019), corrispondente a un risparmio di circa 69 euro/anno. Nello stesso periodo, la spesa della famiglia tipo per la bolletta gas sara' di circa 1.006 euro, con una variazione del -12,4% rispetto ai 12 mesi equivalenti dell'anno precedente, corrispondente ad un risparmio di circa 143 euro/anno. "L'utilizzo della flessibilita' finanziaria ancora presente nel sistema e l'intervento straordinario previsto dal DL Rilancio - afferma il presidente di ARERA, Stefano Besseghini - ci hanno consentito di lasciare invariati gli oneri generali. Non e' detto che nei prossimi trimestri, con l'auspicabile ritorno dei consumi ai livelli pre crisi e la conseguente ripresa dei mercati all'ingrosso, si confermino tali condizioni, ma in questa fase di rilancio dell'economia, dopo il periodo di lockdown,, era necessaria ogni misura in grado di consentire alle imprese e alle famiglie di riprendere il ritmo". (ITALPRESS). sat/com 25-Giu-20 19:01