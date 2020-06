Coronavirus, tornano a salire nuovi casi ma si svuotano gli ospedali

Sono 296 i nuovi casi di coronavirus alle 18 di giovedì 25 giugno, in aumento rispetto agli ultimi giorni, e portano il totale dei contagi dall'inizio dell'epidemia a quota 239.706, per un incremento dello 0,1% rispetto al giorno precedente. Nelle ultime 24 ore si sono contati 34 decessi, un aumento dello 0,09%, secondo i dati diffusi per la prima volta dal ministero della Salute, i guariti 614. Gli attualmente positivi sono 18.303. Le persone in terapia intensiva 103, quattro in meno di ieri.