Self-storage, un trend in costante crescita (+30% all'anno)

Gli italiani, soprattutto quelli che vivono nelle grandi città, abitano in case sempre più piccole, ma staccarsi dalle proprie cose non è sempre un’operazione semplice. La soluzione arriva dai self-storage, un servizio sempre più diffuso in Italia, che mette a disposizione di chi ne ha bisogno (privati, professionisti, commercianti, imprese) spazi, magazzini e box temporanei per il deposito degli oggetti.

Azienda leader di questo settore è Casaforte, che opera in Italia dal 2000 e che oggi è presente con gli “Hotel delle cose” in 17 città, tra nord e sud, passando da Bolzano, Milano, Roma a Foggia.

A seconda delle esigenze, i clienti di Casaforte hanno a disposizione varie soluzioni e spazi “a metratura variabile”, da una superficie minima di un metro quadrato a 100 mq, con costi che partono da 1,5 euro al giorno.

Gli “Hotel delle cose” di Casaforte sono videosorvegliati e dotati di sistemi di allarme e gli oggetti vengono custoditi in spazi puliti, asciutti e assicurati. I clienti vi possono accedere in totale autonomia e in piena privacy, utilizzando un codice personale, l’ingresso ai depositi è garantito 6 giorni su 7 per 12 ore al giorno; in alcuni centri è possibile addirittura accedere 7 giorni su 7, 24 ore su 24.

La flessibilità offerta da Casaforte è totale: si può affittare un deposito anche per poche settimane, un mese o un anno, con la possibilità di estendere la durata per tutto il tempo che serve, in base alle proprie effettive esigenze. E, quando si decide di rientrare in possesso delle proprie cose, è sufficiente comunicarlo con un preavviso di 15 giorni.

Oltre a custodire oggetti di grandi, medie e piccole dimensioni, Casaforte mette a disposizione di imprese e professionisti i propri spazi, avvocati, notai e commercialisti, che devono custodire a lungo documenti cartacei e digitali e che devono conservare faldoni, cartelle, cartelline, scatole e casellari, trovano veri e propri archivi.

Anche le imprese, soprattutto quelle artigiane, possono lasciare le proprie attrezzature e i propri “ferri del mestiere” in depositi facili da raggiungere e dotati di parcheggio interno per le operazioni di carico e scarico; infine, i magazzini di Casaforte permettono lo stoccaggio delle merci di chi, per esempio, avvia un’attività e non dispone dello spazio necessario nella propria azienda.

L’assistenza offerta da Casaforte è a misura di cliente: si va dall’imballaggio delle merci e degli oggetti ai servizi di trasloco e trasporto, incluso il noleggio del furgone e, su richiesta, anche con conducente. Sono disponibili, inoltre, scaffalature personalizzate per organizzare i propri spazi, a cominciare dalla cabina armadio, dove conservare vestiti, giacche e scarpe che non si usano abitualmente. Infine, l’accessibilità ai depositi e ai magazzini Casaforte è garantita grazie ai montacarichi, ai carrelli per il trasporto e al parcheggio interno per il carico e lo scarico.

Che tu sia un privato o un’azienda, che ti serva per una settimana o per una vita intera Casaforte ti offre tutto lo spazio di cui hai bisogno per custodire le tue cose con un’assistenza al 100% e un servizio conveniente, sicuro e flessibile.