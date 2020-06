Unitelma Sapienza, mille borse di studio per i neodiplomati 2020

ROMA (ITALPRESS) - Nuova iniziativa di Unitelma Sapienza per favorire l'iscrizione all'Universita' telematica romana per il prossimo autunno. "Il Consiglio di Amministrazione dell'Universita' degli Studi di Roma Unitelma Sapienza, considerata la situazione economica e sociale determinata dall'emergenza coronavirus - sottolineata ripetutamente dal Ministro dell'Universita' - ha istituito 1.000 borse di studio per l'iscrizione agevolata ai propri corsi dei maturati e diplomati nella prossima sessione 2020", spiega Unitelma in una nota. "Ritengo che Unitelma Sapienza debba collocarsi tra i soggetti che vogliono contribuire - nell'ambito dei propri fini istituzionali, etici e sociali - al sostegno dei giovani, in particolare di quelli meritevoli e in situazioni di disagio economico", ha affermato il rettore Antonello Folco Biagini. Le borse di studio prevedono l'abbattimento della prima rata del primo anno di corso, pari a 650 euro. I diplomati che vorranno usufruire della borsa dovranno effettuare la registrazione e la domanda di immatricolazione sul sito unitelmasapienza.it. Gli 8 corsi di laurea afferiscono a 5 aree - giuridica, economica, informatica, psicologica e archeologica - ognuna delle quali offre molteplici curriculum a scelta, puntando a formare i giovani di oggi nei professionisti del futuro. Nel gennaio 2019 inoltre e' stata sottoscritta una convenzione dall'Unione Stampa Periodica Italiana e da UnitelmaSapienza nel gennaio 2019, che prevede un'agevolazione per la tassa di iscrizione, dedicata a tutti gli iscritti USPI, i propri dipendenti, i collaboratori e i relativi familiari. (ITALPRESS). sat/com 24-Giu-20 10:02