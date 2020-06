La ripresa non ferma il ricorso ai pagamenti digitali

Che cosa c’è di più sporco, non moralmente ma fisicamente, del denaro contante? In un periodo in cui vi è un’attenzione altissima verso l’igiene e la salute, i pagamenti digitali sono un ottimo modo per evitare il contatto con oggetti potenzialmente infetti e, durante il lockdown, sono stati per molti l’unico modo per acquistare.

Pagamenti digitali in rampa di lancio

Nei quasi tre mesi di clausura forzata, l’elemento digitale ha accelerato notevolmente sviluppo, esigenze e utilizzo, come si è visto soprattutto nel segmento dei pagamenti digitali. Un esempio? Se a maggio 2019 il totale delle singole transazioni digitali disposte dai cittadini verso il nodo PagoPA era stato di 5.884.257, a maggio 2020 le stesse hanno toccato quota 7.222.286, facendo registrare un incremento del 22,7%.



Il dato è stato rilevato da EasyPol, startup romana che tramite applicazione su smartphone e web-app permette il pagamento degli avvisi PagoPA e analizza su base mensile i dati nazionali riferiti al segmento delle transazioni digitali, grazie al suo Osservatorio interno.



La stessa EasyPol, ha osservato un incremento significativo delle transazioni effettuate tramite la propria app da aprile a maggio 2020. In quest’ultimo mese, dove le singole operazioni online sono aumentate del 37% rispetto ad aprile 2020, anche le rateizzazioni verso l’Agenzia delle Entrate sono cresciute del 15%. La Lombardia si piazza al comando della lista delle regioni che ricorrono in maniera sistematica ai pagamenti digitali, con un +162% rispetto ad aprile 2020. Interessante, infine, osservare il dato riferito al pagamento dei bolli auto, tassa che ormai viene saldata quasi esclusivamente in modalità digitale: a maggio, su EasyPol ha fatto registrare un incremento del 168% rispetto ad aprile 2020.

Oltre la “nuova normalità”

Dall’interpretazione dei dati emerge un dato incoraggiante per un Paese digitalmente in affanno da sempre, come l’Italia: il ricorso ai pagamenti digitali non si è affatto esaurito con la ripresa della cosiddetta “nuova normalità” post lockdown ma, al contrario, nonostante il Paese si trovi adesso ancora in fase di riapertura, continua a essere appetibile per i cittadini italiani. L’esempio più evidente è rappresentato dal nodo PagoPA, che soddisfa il bisogno di evitare lunghe file e perdite di tempo, ulteriormente dilatati dai protocolli di sicurezza degli uffici pubblici che prevedono limitazioni temporali e ingressi contingentati.



«L’emergenza ha solo accelerato il bisogno di digitalizzazione già vivo nell’utenza italiana, ecco perché l’impegno quotidiano di tutto il team EasyPol ha come unico obiettivo quello di facilitare i rapporti del cittadino con la Pubblica Amministrazione in termini di pagamenti digitali - commenta Matteo Preziotti, Founder e Ceo di EasyPol -. Attraverso il lavoro svolto dal nostro Osservatorio, stiamo registrando un costante incremento di questo tipo di transazioni, sintomo che la fiducia dei cittadini è in crescita. La mia speranza come imprenditore e come cittadino è che lo Stato recepisca queste informazioni e le sappia trasformare rapidamente in attività pratiche, agevolando quegli operatori del settore che stanno investendo molto. L’importante, adesso, è non perdere la scia».