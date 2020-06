I consigli per la ripartenza post-Covid firmati da Brother

Il momento di ripartire si avvicina: è necessario adottare ogni precauzione possibile per minimizzare i rischi di contagio in ufficio, ripensando la cultura organizzativa. Oggi le aziende devono “adattarsi” a nuove regole e rivedere le proprie strategie anche in ambito printing per garantire il rispetto delle distanze di sicurezza, mantenendo sempre gli obiettivi di ottimizzazione dei costi e il rilancio della produttività.

Una strategia di rilancio è rappresentata dal balanced deployment di Brother, che consiste nel suddividere il carico di lavoro all'interno degli uffici, sostituendo le grandi stampanti A3 (grandi formati di stampa) con più unità in formato A4 compatte, performanti, ma soprattutto più vicine alle singole postazioni di lavoro. Così si evitano lunghi percorsi in mezzo ad altre aree per andare a recuperare le stampe(come avviene negli open space) e si evitano le code e assembramenti per ritirare i documenti..

Insieme al balanced depoyment, si aggiunge il concetto di decentralizzazione, che consiste nel posizionare più stampanti all'interno dello stesso reparto, adempiendo alle nuove normative di distanza tra dipendenti.