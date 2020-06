Son tutti frugali con le aziende degli altri

Da qualche tempo i tedeschi hanno smesso di guardare agli italiani con quel misto di compassione e ribrezzo. Sono lontani i tempi in cui sulla copertina di un settimanale compariva un paitto di spaghetti con sopra appoggiata una pistola. Oggi tedeschi e italiani sono ormai diventati compari perfino nelle sedi istituzionali. Angela Merkel ci ama, Ursula Von Der Leyen è intervenuta agli Stati generali di Conte. E questo perché? Perché si sono accorti che non sono poi così diversi da noi. Per anni si sono sentiti più bravi, più puntuali, più efficienti, più scrupolosi. Poi c'è stata la crisi del 2009, Deutsche Bank che ha rischiato in almeno un paio di occasioni di andare a gambe all'aria mentre le nostre banche, eccezion fatta per Mps ma lì il discorso si fa complicato, hanno retto piuttosto bene alle temperie.

Eppure ancora ci tacciavano di essere quelli che passano la giornata con le dita intrecciate dietro la testa. Finché negli ultimi giorni due avvenimenti hanno fatto capire che non siamo poi così diversi. Durante l'epidemia di Coronavirus, l'Italia è stata reputata eccessiva, esagerata, pulcinellesca perché ha di fatto blindato qualsiasi cosa dopo un report che annunciava mezzo milione di morti. La Germania no. La Germania ha fatto un lockdown soft, ha continuato a lavorare perché non sia mai che la locomotiva d'Europa si fermi (in realtà si era già fermata ma soprassediamo), ha riaperto tutto, il campionato di calcio è ripartito e poi... poi ha scoperto che in un mattatoio della Westfalia c'era un focolaio che ha portato alla positività di 1.300 persone, più o meno i nuovi contagi, in tutta Italia, registrati nell'ultima settimana. Il risultato è un nuovo lockdown nella regione e tanti saluti alla locomotiva.

Infine c'è una storia che sarebbe meravigliosa se non fosse drammatica, che unisce l'hype immotivato per le nuove realtà del fintech valutate più di General Motors e poi pronte a inabissarsi. Protagonista è un'azienda, Wirecard, che ha avuto una valutazione di borsa superiore a quella di Deutsche Bank. Offre servizi finanziari tecnologici e ha goduto del favore degli investitori. Finché qualcuno non ha alzato la mano e ha chiesto chiarimenti: troppi numeri non tornavano, troppe cifre non quadravano. La società ha prima risposto piccata come se si trattasse di lesa maestà. Poi ha provato a farfugliare qualcosa. Infine, messa alle strette, ha dovuto ammettere che all'appello mancano 2,1 miliardi di euro.

Mica noccioline. E quei soldi non ci sono mai stati. Siamo ai livelli di Totò che vende la Fontana di Trevi. EY, il revisore dei conti incaricato, si è rifiutato di firmare il bilancio, sostenendo che ci sia un ammanco molto significativo. Che fine hanno fatto quei soldi? Non si sa. Secondo Morgan Stanley, la liquidità dell'azienda è intorno ai 250 milioni di euro, ma ha esposizioni per ulteriori 2,3 miliardi. Cifre che, se richieste seduta stante, garantirebbero il fallimento di Wirecard. Che è infatti precipitata in borsa nei giorni scorsi e ha visto le dimissioni dell'amministratore delegato Markus Braun. Il numero uno dell'azienda, guidata per 18 anni, si è consegnato alle autorità tedesche salvo poi pagare una cauzione da 5 milioni di euro. Nella migliore delle ipotesi, un fanfarone autoproclamatosi Steve Jobs di Germania, che aveva promesso agli investitori di moltiplicare per sei le entrate entro il 2025.

Come si concluderà la vicenda? Presto per dirlo. Quello che emerge chiaramente è che chi si erge a paladino della rettitudine d'animo rischia sempre figuracce. A quando un bello scandalo in Olanda?