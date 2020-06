Salvini "Sull'Iva c'e' l'ennesimo furto a danno delle imprese"

PALERMO (ITALPRESS) - "Ma come si fa? Invece di tagliare le tasse alle piccole e grandi imprese, il governo chiede all'Europa di dissanguarle per altri tre anni, trattenendo miliardi di IVA, una liquidita' vitale per aziende gia' in difficolta'. Lotteremo anche contro questo ennesimo furto". Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini a proposito dello split payment che dovrebbe ottenere il via libera della Commissione europea. Si tratta del meccanismo che trattiene l'Iva alla fonte per le imprese che lavorano con soggetti pubblici. (ITALPRESS). mgg/red 23-Giu-20 09:51