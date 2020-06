I Queen arrivano sui francobolli inglesi

LONDRA (ITALPRESS) - I Queen sui francobolli. Per festeggiare i 50 anni dalla fondazione della band, le Poste del Regno Unito stanno per mettere in commercio una serie di affrancature ad essa dedicate. La Royal Mail commercializzera', dal prossimo 8 luglio, 13 francobolli. I primi otto sono dedicati alle copertine degli album del gruppo, tra i quali "A Night At The Opera" (1975) e l'ultimo disco realizzato con Freddie Mercury, "Innuendo" (1991). Su altri quattro figurano i singoli musicisti con foto scattate durante dei live; Mercury ad esempio e' stato immortalato al Wembley Stadium di Londra. Il tredicesimo e ultimo francobollo invece vede un'immagine in bianco e nero dei Queen; si tratta di una foto scattata da Johnny Dewe Mathews nel corso del primissimo servizio fotografico della band. I Queen sono il terzo gruppo - come riporta "Hot Press" - ad essere onorato dalla Royal Mail dopo i Beatles nel 2007 e i Pink Floyd nel 2016. (ITALPRESS). bac/mgg/red 23-Giu-20 19:38