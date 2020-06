Salvini "Il modello Genova l'unico per ripartire"

GENOVA (ITALPRESS) - "Applicare il modello Genova a tutta Italia e' l'unica risposta per ripartire dopo il virus, ma temo che il rosso della Cgil blocchi tutto". Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini a margine della visita al cantiere del nuovo ponte sul Polcevera che ha preso il posto del Morandi. "Significa partire da una sciagura, rialzarsi, senza tangenti, senza truffe", aggiunge Salvini. "Io vorrei gru e cantieri dappertutto azzerando il codice degli appalti. Il codice degli appalti e' una boiata che sta rallentando lo sviluppo del Paese". "Come prima cosa al premier Conte portero' il dossier infrastrutture - conclude -. Ci sono 700 cantieri fermi, 200 miliardi di lavori, almeno 50mila posti di lavoro in gioco". (ITALPRESS). fcn/sat/red 22-Giu-20 13:35