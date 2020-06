Papaleo nuovo Chief operating officer di Acea, Paris nominato Cfo

ROMA (ITALPRESS) - Il Consiglio di amministrazione di Acea, presieduto da Michaela Castelli, ha nominato Giovanni Papaleo Chief Operating Officer (COO) di Acea e Fabio Paris Chief Financial Officer (CFO), entrambi a diretto riporto dell'amministratore delegato Giuseppe Gola. Lo comunica la societa' in una nota. Papaleo, 53 anni, laureato in Economia e Commercio, dal 2003 nel Gruppo Acea dove ha ricoperto diversi incarichi di responsabilita', attualmente, oltre alla carica di COO, e' responsabile dell'area industriale Idrico e presidente di Areti. La nuova direzione, che fa capo a Papaleo, svolge funzione di indirizzo, coordinamento e controllo dei processi di business nell'ambito della gestione del ciclo idrico integrato, dei servizi ambientali, della distribuzione di energia elettrica e gas, del servizio di illuminazione pubblica e delle attivita' inerenti i servizi di ingegneria, dando attuazione alle strategie per il conseguimento degli obiettivi di Gruppo. La direzione gestisce, inoltre, a livello di Gruppo, i processi di Acquisti e Logistica, gli aspetti regolatori e i rapporti con l'Autorita' di settore. Paris, 47 anni, laureato in Economia e Commercio, e' dal gennaio 2018 nel Gruppo Acea dove, prima dell'attuale incarico, era responsabile Amministrazione, Pianificazione e Controllo. Il Consiglio di amministrazione di Acea nella seduta del 29 maggio scorso lo ha nominato dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di Acea. Precedentemente aveva ricoperto il ruolo di responsabile amministrativo del Gruppo WindTre. I curricula di Giovanni Papaleo e di Fabio Paris sono disponibili sul sito internet della societa' www.gruppo.acea.it. (ITALPRESS). fsc/com 22-Giu-20 15:43