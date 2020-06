Il governo mette mano al portafoglio: pronti 10 miliardi per iva e scuole

"Mettere al sicuro i Comuni, finanziare la riapertura delle scuole in sicurezza, rifinanziare il fondo di garanzia per le PMI, intervenire ancora sulla filiera del turismo e provare a tagliare una parte di quelle tasse che abbiamo rinviato a settembre. Per fare tutto questo servirà un nuovo scostamento di circa 10 miliardi". Lo scrive, su Facebook, il Vice Ministro dell'Economia e delle Finanze, Laura Castelli, riportando alcuni passaggi dell'intervista rilasciata a La Repubblica. "Ma per far ripartire i consumi - prosegue - stiamo lavorando anche ad una rimodulazione temporanea e selettiva dell'IVA da inserire in una più organica riforma per la riduzione delle tasse e dell'Irpef".