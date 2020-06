Mihajlovic "Contro la Juve giocheremo per vincere"

BOLOGNA (ITALPRESS) - "Sara' una partita difficile ma lo sara' anche per loro: giocheremo sempre per vincere e mai per non perdere, e' una partita di calcio e noi sicuramente non partiamo battuti". Questa la grinta espressa da Sinisa Mihajlovic alla vigilia di Bologna-Juventus, in programma lunedi' sera (ore 21.45). "Noi prepariamo ogni partita per le nostre caratteristiche e per la nostra mentalita' - ha proseguito l'allenatore serbo nella conferenza stampa della vigilia - Se la Juventus ci chiudera' nella nostra meta' campo saremo attendisti altrimenti ce la giochiamo a viso aperto. Io il calcio lo gioco per vincere, poi posso anche perdere, ma me la voglio giocare. Il Bologna riparte per provare a coltivare un sogno, l'Europa League: "Siamo a due punti dal settimo posto, mancano dodici partite e pensiamo che abbiamo tutte le carte in regola - ha aggiunto Mihajlovic - sappiamo quello che valiamo, sappiamo le difficolta' che abbiamo dovuto passare in quest'ultimo anno. La squadra e' abituata a soffrire, questo ci da' anche maggior fiducia". Prima della ripartenza e' arrivato anche il rinnovo del contratto da parte della societa' sino al 2023:"Ho prolungato perche' mi piace la societa', il progetto, la citta' e i tifosi: e' una scelta condivisa da entrambe le parti. Siamo contenti. Poi chissa' cosa puo' succedere da qui al 2023. In ogni caso - ha concluso - e' una bella garanzia e un bell'atto di fiducia da parte di una societa' seria". Un pensiero di Mihajlovic anche per Alex Zanardi:"Sono convinto che andra' tutto bene. Se vinciamo domani la dedichiamo a lui". (ITALPRESS). spf/gm/red 21-Giu-20 17:52