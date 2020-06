Attenti al pandache fa la guardia dall’alto

Un panda salverà l’umanità da una possibile estinzione causata dal Coronavirus. No, non è la trama di un fanta-thriller, ma un’immagine volutamente esagerata e provocatoria ispirata da uno strumento concreto: una speciale telecamera intelligente, con le fattezze del simpatico orso bicolore, in grado di rilevare la temperatura corporea nei gruppi di persone, per salvaguardare la salute di chi opera negli ambienti di lavoro post Covid-19. Tant’è vero che è stata adottata a questo scopo da diverse aziende italiane e straniere, tra cui Iveco e Arcelor Mittal, e installata, su indicazione dell’Enac, nei principali aeroporti del Paese: Roma Fiumicino, Verona, Venezia, Treviso, Trieste, Bologna, Pisa, Firenze, Catania. Successivamente è entrata anche in numerose strutture ospedaliere, nella sede di Roma della Protezione Civile, centro di gestione dell’emergenza Coronavirus in Italia, e al Centro Operativo Divisione Interforze del ministero della Difesa.

La telecamera si chiama SN-T5 Body Temp Panda e, come l’animale di cui porta il nome e come il virus che vuole contribuire a combattere, viene dalla Cina; è realizzata dalla Shenzhen Sunell Technologies, un’azienda di proprietà privata della famiglia Wu, di religione e valori buddisti, valori che applica anche nella gestione del proprio business che, non a caso, è caratterizzato da una forte impronta sociale.

I prodotti Sunell sono in Italia dal 2015, implementati in Autostrade, Polizia di Stato, Anas, Atm-Metropolitana Milanese, Porto di Genova-Interporto, oltre che in un centinaio di comuni e in siti strategici. Di recente la casa madre ha deciso di avere una presenza più strutturata nel nostro Paese, con un team coordinato direttamente dalla Cina; per questo ha costituito, a inizio 2019, la Stark Solution Srl, che opera con il marchio Sunell Italia. Un’azienda a capitale interamente italiano, con la propria sede direzionale a Rho (Milano) e un sito logistico a Catania, con oltre 10mila mq coperti di magazzino automatizzato. «Panda, messa a punto dopo la Sars, è frutto degli investimenti in ricerca e sviluppo della corporation cinese finalizzati all’utilità sociale prima che al business e Sunell Italia porta questa tecnologia nel nostro Paese a costo “politico”, senza speculazioni - dice Paolo Cardillo, direttore generale di Stark Solution -. Il nostro vuole essere quindi anche un messaggio di solidarietà. La vita di ogni persona viene prima di tutto».

Panda è l’unico termoscanner sul mercato che può identificare chi ha la febbre nei flussi di gente, con accuratezza inferiore agli 0,3°C. La Body Temp rileva in modo non invasivo il volto di 16 persone ogni fotogramma (30 millisecondi) grazie all’ottica standard con rilevamento facciale e, utilizzando la seconda telecamera termica, ne misura la temperatura della fronte e la trasforma in quella corporea, segnalando i casi di febbre. L’idea di darle la forma del coccoloso animale è stata pensata in modo che i più piccoli non si sentano controllati da un inquietante occhio tecnologico.

«Il prodotto utilizza una telecamera contestuale con riconoscimento del volto e una termica ad alta risoluzione e ad altissima precisione per la lettura della temperatura frontale – spiega ancora il direttore commerciale di Stark Solution, Massimo Pagani -. Da quest’ultima, attraverso un algoritmo che considera l’influenza data dall’aria circostante, grazie alla presenza in ambiente di un termoregolatore computerizzato, ricava l’esatta temperatura corporea. L’allarme agli operatori viene dato attraverso qualsiasi dispositivo multimediale a disposizione, dal pc al tablet allo stesso smartphone. Un archivio permette di memorizzare le persone e le loro temperature per un controllo o una ricerca a posteriori».