La musica del silenzio e della luce: ricordo di un grande artista

“Bisogna fare silenzio per poter ascoltare. Un silenzio attivo, che ti aiuta a percepire non solo il suono ma anche te stesso e la tua anima”. Una riflessione ricorrente nelle conversazione con Ezio Bosso giovane e intenso, compositore, esecutore, direttore geniale filosofo delle note e dei loro intrecci che vanno ben al di la del suono e coinvolgono l’intreccio ineludibile tra l anima, la mente e il corpo. Un corpo, una fisicità che per il giovane artista da molti anni rappresentava il vincolo. Ma a bene osservare quel vincolo diventava una forza sublime , esprimeva gioiosa elevazione , ironia e persino glamour, ogni volta che diveniva il vettore di un’espressività che non ha mai conosciuto limiti. Bosso ha reso tangibile “reale” la riflessione di Einstein sull’amore in una delle ultime lettere inviate alla figlia. “Se invece di E= mc2 accettiamo che l’energia per guarire il mondo puo essere ottenuta attraverso l’amore moltiplicato per la velocità della luce al quadrato, giungeremmo alla conclusione che l’amore è la forza più potente che esista perché non ha limiti: Dopo il fallimento dell’umanità nell’uso e il controllo delle altre forze dell universo che si sono rivolte contro di noi é arrivato il momento di nutrirci di un altro tipo di energia.Se vogliamo che la nostra specie sopravviva, se vogliamo trovare un significato alla vita, se vogliamo salvare il mondo e ogni essere senziente che lo abita l’amore è l’unica e l’ultima risposta”. La musica e i suoi messaggi che vivono nel silenzi dell’ ascolto, come ci ha insegnato Ezio Bosso, fanno parte di questa costellazione che l ‘uomo ha appena iniziato a riscoprirAe attraverso la sfida terribile della malattia, del morbo pandemico. Ezio Bosso ci ha indicato la luce in un momento in cui le tenebre sembravano davvero avere il potere di avvolgerci. La luce è quella di tutti gli esseri senzienti, come diceva Einstein, e non é casuale che Ezio amasse gli animali al punto di portare con sé i suoi quattro cani a tutti i suoi concerti. E non é certo casuale che i grandi biologi contemporane, i come Robert Lanza, siano partiti dallo studio delle specie in vie di estinzione e dall’analisi del linguaggio silenzioso delle piante per rivoluzionare il nostr omodo di comprendere l’Universo. Come la natura, la musica non è l’insieme degli spartiti ma è afflato dell’ anima, risuona a che quando si è dissolta l’ultima nota.