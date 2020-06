La burocrazia e il suo vizio, non voler mai rendere conto a nessuno, affossano l’Italia

Non dover rendere conto a nessuno: è questa la pretesa, l’impostazione mentale sbagliata che va colta all’origine della burocrazia e dei suoi danni, di cui mai come in queste ultime difficilissime settimane si stanno subendo le conseguenze. Lo Stato prende soldi in prestito e li spende senza rendere conto a nessuno. E lo fa attraverso il meccanismo della burocrazia. Problema antico. Impiegare, invece, i soldi presi in prestito per ottenere risultati misurabili in un arco di tempo calcolabile, questo no. Perché il grosso viene sperperato soprattutto in stipendi e in acquisti, ossia in spese correnti. Mal gestite, perché nonostante i regolamenti, le aste e tutte le procedure del mondo, lo Stato spende male. Paga troppo. Più per dinamiche oggettive della Pubblica amministrazione che per errori legislativi.

Un comportamento virtuoso avrebbe dovuto e potuto essere ottenuto inoculando tecnologia nel sistema, imponendo l’impiego dei sistemi più avanzati, mobilitando forze capaci di insegnare alle strutture come usare queste tecnologie. Se fosse stato fatto così a tempo debito, oggi l’Italia sarebbe in un’altra situazione.

Nel nostro Paese la classe dirigenti politica non ha mai voluto prendere chiara coscienza del fatto che un’azienda pubblica, cioè di proprietà pubblica, è una public company, nel senso che appartiene a tutti noi. Quindi davvero non si capisce perché, nel momento in cui riconosciamo che è di tutti noi, si possa permetterne una gestione burocratica, cieca, lenta e arretrata anziché dinamica e competitiva. Io non ho mai capito né accettato questo assurdo, e ne ho sempre sofferto tutte le volte in cui ho cercato di adottare comportamenti diversi.

Se me la sono cavata nel mio impegno nelle aziende dello Stato è stato facendo leva appunto sulla tecnologia. All’Enel, in particolare, ho avuto vita facile perché l’abbiamo quotata in Borsa, cambiandole pelle. Una volta quotata, si sono spalancate le porte all’impiego massiccio della tecnologia e l’azienda ha fatto grandi progressi.

Diversa è stata l’esperienza alla Treccani, dove c’era un nucleo di azionisti privati che la tutelavano. L’unica presenza pubblica era espressa da un consigliere d’amministrazione indicato dalla Corte dei conti, a presidio dell’interesse pubblico costuito dalla quota azionaria, piccola, controllata dalla Rai. Un brava persona, tra l’altro. Però la presenza della Corte dei conti nel massimo organo amministrativo di una società privata la dice lunga su una contraddizione che crea svantaggi operativi non indifferenti. Che è poi, in nuce, il problema del Paese: voler imporre regole amministrative di tipo statale ad un’azienda privata.

E' la pretesa assurda che va individuata come fonte dei danni della pubblica amministrazione

Ma alla Treccani ho vissuto l’altro vero e profondo difetto del sistema Paese. Fu quando decisi di abbandonare la formula della produzione per Opere – l’Enciclopedia Italiana, il Dizionario degli italiani, il Dizionario Enciclopedico – e di passare alla valorizzazione per singoli lemmi, con il che resi possibile portare la Treccani on-line perché mi ero svincolato dall’offerta delle grandissime opere intere declinandola nella disponibilità di ogni e ciascuna voce definita dal lavoro degli studiosi negli anni. Si poteva dunque dare accesso al sapere Treccani e fornire le risposte che il sistema Treccani poteva offrire a ciascuna domanda. Era in fondo quel che l’azienda aveva sempre fatto in tutti i suoi lunghi decenni di vita: rispondere alle domande dei suoi utilizzatori. Ma con tutta la flessibilità che questo richiede e che le tecnologie oggi permettono.

Ebbene, a questa mia scelta si oppose una vera e propria ribellione, su due livelli. I vecchi professori, dall’esterno, si opponevano a che la Treccani venisse messa on-line; e una gran parte delle risorse interne remava contro l’idea che le nuove tecnologie potessero essere impiegate per mettere in Rete i contenuti. Una ribellione anche indotta dalla consapevolezza che in questo modo si rendeva misurabile il lavoro di ciascuno. Difendere la burocrazia dalla misurazione obiettiva della performance: ecco il male oscuro del sistema. Individuare gli obiettivi e misurare l’efficienza di singole funzioni nel raggiungerli è sempre stato rifiutato.

Molti insegnanti italiani sono anche validissimi ma non vogliono essere misurati sulla loro performance, ed è questo che ha impedito l’evoluzione della scuola italiana a livello richiesti dai tempi. Si resta sempre un passo indietro. In Italia il migliore, in genere, non vince. Questo è uno dei punti deboli del Paese. Credo che sia risolvibile solo ricominciando dall’istruzione. Chiunque di noi abbia avuto un figlio a scuola in America o in Gran Bretagna sa che il criterio della misurazione del sapere e della competitività sulla base del sapere lo si impara appunto a scuola. La scuola è un meccanismo competitivo che stimola la performance, stimola le persone ad andare al di là del noto, e quindi i primi a dover essere misurati sono gli insegnanti che devono accettare la misurazione da parte degli allievi.

Pensiamo invece alle procedure di nomina dei professori universitari, inquinate troppo spesso da un cumulo di paternalismo e familismo. Sarebbe indispensabile archiviare tutto questo e sostituirlo con metriche certe per misurare il raggiungimento degli obiettivi, il progresso tecnologico, sociale eccetera. L’esperienza mi ha insegnato questo: che in Italia si fa veramente una grande fatica a cambiare. Sono decenni che parliamo di riforme senza farle. Siamo maestri su come evitare ciò che noi stessi dichiariamo desiderabile… Eppure, se agli italiani si dà la possibilità di comportarsi ragionevolmente, lo fanno ed eccellono, come dimostra il loro successo fuori Italia. Ma molti degli italiani espatriati non torneranno mai più, perché non vogliono tornare in un sistema che considerano ingiusto. Sì: il sistema Italia viene percepito come ingiusto e quindi da evitare, perché nella valutazione delle persone, nella individuazione delle strategie e degli obiettivi la giustizia ha ancora il suo fascino. La grande opportunità per riscattarsi sarebbe, ripeto, abbracciare la rivoluzione tecnologica. Ma questa scelta deve derivare da un’accettazione piena e preliminare del criterio del merito e della misurazione della performance.