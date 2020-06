Il Covid-19 frena il boom di entrate del calcio europeo

La ripresa scaglionata dei maggiori campionati di calcio europei è un segnale importante non solo per i tifosi ma, soprattutto, per l’economia del pallone, che non è solamente ingaggi milionari, acquisti e cessioni, ma un’intera filiera messa in crisi dal lockdown come è accaduto per molte altre.



Un’industria, quella del calcio europeo, che macina numeri importanti, come dimostra la 29esima edizione dello studio “Annual Review of Football Finance 2020”, redatto dallo Sports Business Group di Deloitte e relativo alla stagione 2018-19. In quella stagione, i campionati europei "big five" - Premier League, UK, Bundesliga, Germania, La Liga, Spagna, Serie A, Italia, Ligue 1, Francia - hanno generato un fatturato record di 17 miliardi, +9% rispetto all'anno precedente.



Il mercato europeo del calcio nel suo insieme ha invece generato un record di 28,9 miliardi di euro. La crescita è stata trainata dai "big five", che hanno beneficiato di ulteriori 700 milioni di euro distribuiti dalla Uefa.

I numeri dei “big five”

La performance migliore è stata quella della Premier League, dove i ricavi complessivi dei club hanno superato i 5,9 miliardi di euro, con un aumento su base annua del 7%. In termini di entrate, la Premier League supera del 73% il secondo miglior campionato, la Liga spagnola.



La crescita delle entrate dei club della Premier League nel 2018/19 ha consentito ai club di spendere risorse aggiuntive per accaparrarsi i migliori talenti. Il rapporto salari-ricavi complessivi dei club della Premier è aumentato dal 59% al 61%, mentre gli utili operativi sono diminuiti del 5% nel 2018-19 fino ad arrivare a 935 milioni di euro, il terzo livello più alto mai registrato. Ciononostante, i club della Premier League hanno registrato una perdita al lordo delle imposte di 187 milioni di euro - una riduzione di circa 670 milioni rispetto all’anno precedente - a causa della diminuzione degli utili di scambio dei giocatori e delle crescenti spese di ammortamento.



I club della Liga spagnola hanno generato entrate complessive per 3,4 miliardi di euro. La crescita del fatturato registrata di oltre 300 milioni di euro (10%) è la seconda più alta tra i "big five" dei campionati e ha permesso a La Liga di superare la Bundesliga (3,3 miliardi) in termini di entrate.



I club della Bundesliga hanno invece conseguito un'impressionante crescita dei ricavi di 177 milioni di euro (6%), a seguito dell'aumento dei ricavi delle trasmissioni (19%), poiché la lega ha beneficiato di un aumento delle entrate contrattuali annuali per i diritti televisivi interni. Il fatto che la Bundesliga sia stato il primo dei campionati top europei a riprendere dopo il lockdown, vedrà probabilmente il torneo tedesco registrare ricavi più alti rispetto alla Liga. Si prevede che la Liga tornerà a essere il secondo campionato d'Europa in termini di entrate dal 2020-21, grazie all'aumento delle entrate per diritti di trasmissione.



In Serie A (2,5 miliardi di euro) e Ligue 1 (1,9 miliardi di euro), si è osservata una forte crescita dei ricavi, con aumenti rispettivamente dell'11% e del 12%. In Italia, l'avvio di un nuovo accordo triennale sui diritti dei media ha comportato un aumento delle entrate delle trasmissioni dell'11%. I club francesi, invece, hanno generato ulteriori 110 milioni per le entrate della trasmissione grazie al miglioramento delle prestazioni dei club nelle competizioni Uefa.

Oltre i maggiori campionati

L’analisi di Deloitte ha considerato anche i campionati europei minori. Tra essi, la Premier League russa ha mantenuto la sua posizione di sesta lega di calcio più ricca, nonostante un calo delle entrate di 61 milioni di euro (-8%). La turca Süper Lig ha invece registrato una crescita dei ricavi del 2% e ha marginalmente chiuso il divario con la Premier League russa.



Le leghe in Belgio, Paesi Bassi e Austria hanno visto aumenti significativi dei ricavi nel 2018-19. I club belgi della Jupiler Pro League hanno registrato una crescita delle entrate del 16% a 344 milioni di euro, quelli olandesi della Eredivisie del 20%, mentre la Bundesliga austriaca ha aumentato il numero di squadre concorrenti a 12, incrementando le entrate del 45% a 256 milioni di euro.

La stagione 2019-2020 e la pandemia di Covid

L’impatto della pandemia avrà comunque ricadute importanti sui ricavi della stagione 2019-2020. Secondo l'analisi di Deloitte Sports Business Group, l'interruzione dei campionati ridurrà i ricavi dei club della Premier League di circa 1,1 miliardi di euro. Di questi, circa il 50% è considerato definitivamente perso, principalmente a causa della perdita di entrate relative alle giornate delle partite e degli sconti sui contratti di trasmissione e commerciali delle partite posticipate e giocate a porte chiuse. Il resto sarà posticipato fino alla stagione successiva, a causa del ritardo di quasi un quarto di quella in corso oltre il 30 giugno. Di conseguenza, nonostante la potenziale interruzione possa continuare nella stagione 2020-21, si potrebbero registrare livelli record di entrate.



«Prevediamo che l'attuale pandemia di Covid-19 provocherà una significativa riduzione delle entrate e perdite operative nel calcio europeo nei risultati finanziari della stagione in corso - commenta Dan Jones, partner e capo dello Sports Business Group di Deloitte -. I club devono far fronte a molteplici impatti finanziari, tra cui sconti o ritardi di entrate commerciali e di trasmissione, nonché la perdita di entrate giornaliere e altre entrate relative agli eventi».