Il nuovo bollettino della Bce è il riassunto dei disastri del Covid

Più si allenta il lockdown, più si iniziano a comprendere le reali dimensioni dello tsunami-Coronavirus. «La contrazione causata dal Covid-19 - si legge nel bollettino economico diffuso dalla Bce è stata eterogenea nei vari Paesi e nei diversi settori. Fra le maggiori economie dell'area dell'euro si è registrato un calo dell'attività economica più marcato in Francia, Italia e Spagna che in Germania e nei Paesi Bassi. L'impatto delle misure di chiusura si è tradotto in una marcata contrazione della produzione industriale nell'area dell'euro che a marzo 2020 ha subito una flessione senza precedenti dell'11,3 per cento rispetto al mese precedente e del 3,3 per cento nel primo trimestre del 2020 rispetto a quello precedente».

Le gravi "turbolenze internazionali" legate al coronavirus spingono la Bce a stimare per quest’anno una contrazione del PIL mondiale in termini reali (esclusa l’area dell’euro) pari al 4%, scrive l'Eurotower, segnalando come "il ritmo di tale contrazione è più rapido e la sua entità maggiore rispetto a quanto osservato durante la Grande recessione". "Dopo la forte riduzione segnata nei primi due trimestri, nel terzo trimestre del 2020 l’attività mondiale dovrebbe avviarsi verso la ripresa e crescere nel 2021 e nel 2022, rispettivamente, del 6,0 per cento e del 3,9 per cento".

Nello scenario di base delle proiezioni il Pil annuo in termini reali si ridurrebbe dell'8,7 per cento nel 2020, risalendo del 5,2 per cento nel 2021 e del 3,3 nel 2022 in Europa. Per quanto concerne le pmi, «la flessione più brusca si è registrata in Italia, seguita da Slovacchia, Grecia e Spagna, mentre in Germania e Francia una percentuale netta molto più esigua di Pmi ha indicato un aumento del fatturato».

Nonostante il netto calo del Pil mondiale contemplato dalle più recenti stime macroeconomiche della Bce i rischi che gravano sulle prospettive globali "permangono orientati al ribasso" ed "è importante notare che l’impatto della pandemia potrebbe risultare più forte e duraturo di quanto attualmente previsto", è l'allarme lanciato dalla Banca centrale europea nel Bollettino economico appena diffuso. Il Consiglio direttivo - si sottolinea - resta quindi pronto ad adeguare tutti i propri strumenti, nella maniera che riterrà opportuna, per assicurare che l’inflazione continui ad avvicinarsi stabilmente al livello perseguito, in linea con il suo impegno alla simmetria".

Per "sostenere il recupero dell’economia dalle ripercussioni del coronavirus" il Consiglio direttivo della Bce - che ha già varato un "considerevole stimolo di politica monetaria" - ribadisce "il massimo impegno a intraprendere ogni azione necessaria nell’ambito del proprio mandato per sostenere tutti i cittadini dell’area dell’euro nell’attuale fase di estrema difficoltà". Lo scrive l'Eurotower nel Bollettino economico appena diffuso, ricordando l'impegno del Consiglio ad "assicurare che la politica monetaria sia trasmessa a tutti i settori dell’economia e a tutti i paesi, nel perseguimento del mandato della Bce di preservare la stabilità dei prezzi".

Il trasporto aereo internazionale è stato tra i più penalizzati dalla pandemia di coronavirus. E l'Italia ha fatto registrare un crollo che è superiore alla media globale. Nel Bollettino economico, la Bce sottolinea che a livello mondiale, la capacità dei voli di linea è diminuita del 65 per cento. Negli Stati Uniti e in Giappone è diminuita, rispettivamente, del 72 e del 48 per cento, mentre in Cina è scesa del 71 per cento per poi risalire al 20 per cento in meno rispetto ai livelli del 2019. In Italia, Spagna, Francia e Germania, la capacità di volo ha subito un forte calo, pari a oltre il 90 per cento rispetto al periodo corrispondente del 2019. Un crollo della capacità di volo, si legge nel Bollettino, che non ha precedenti nella storia dell'aviazione.