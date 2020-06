Coronavirus, tornano a salire morti e ricoveri in terapia intensiva

Torna a salire il numero di ricoverati in terapia intensiva. Era dal 7 aprile che questo dato (all'epoca aveva superato i 4.000 pazienti) non registrava incrementi. Si tratta di "solo" 5 persone in più, ma è certo un campanello d'allarme. Crescono anche i morti per Coronavirus, 66 nelle ultime 24 ore, per un totale di 34.514 decessi dall'inizio dell'epidemia. Il numero totale di persone che hanno contratto il virus dall'inizio dell'epidemia è 238.159. In terapia intensiva si trovano oggi 168 persone, 5 più di ieri. Sono ancora ricoverate con sintomi 2867 persone, 246 meno di ieri. In isolamento domiciliare 20066 persone (-583 rispetto a ieri).

Dei 333 tamponi positivi rilevati oggi, la maggior parte sono in Lombardia, con 216 nuovi positivi (il 64,8% dei nuovi contagi). Per quanto riguarda il numero di tamponi, oggi sono stati fatti 58154 test (ieri 77701). Il rapporto tra tamponi fatti e casi individuati è di 1 malato ogni 176,8 tamponi fatti, il 0,6%. Negli ultimi giorni questo valore è stato in media del 0,7%.