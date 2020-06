Casellati "Il Senato ad agosto non andra' in ferie"

ROMA (ITALPRESS) - "Il Senato non andra' in ferie. Cosi' come e' rimasto aperto e ha lavorato anche durante l'emergenza dei mesi scorsi, non chiudera' nemmeno nel mese di agosto. Il Paese e' in difficolta' e ha bisogno di risposte immediate. Il Senato non si tirera' indietro: e' questo l'impegno che assumiamo con gli italiani, in un momento cosi' drammatico della nostra storia". Lo afferma in una nota il presidente del Senato Elisabetta Casellati rispondendo all'appello lanciato dal quotidiano "Il Resto del Carlino". (ITALPRESS). sat/com 18-Giu-20 17:57