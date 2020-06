Il bonus bici sveglia le due ruote anche in rete

Il bonus bici inserito nel Decreto Rilancio ha ingolosito numerosi italiani. La possibilità di fruire di un’agevolazione di 500 euro per l’acquisto di biciclette, bici elettriche, monopattini, skateboard e affini ha risvegliato la passione per le due ruote anche nei più pigri e ha risvegliato l’interesse delle ricerche online relative a per questi mezzi di locomozione sul web.

Crescita a tripla cifra

Lo ha rilevato Idealo, il portale internazionale di comparazione prezzi, che ha verificato l’incidenza degli ultimi incentivi economici sulle ricerche online di prodotti della categoria Bici e Accessori e legati alla micro-mobilità. Ebbene, dalle rilevazioni del portale relative al mese di maggio rispetto ai tre mesi precedenti, risulta che a fronte di un incremento generale delle ricerche del 225,4%, il bonus bici ha fatto aumentare in particolare l’interesse verso le bici da città (+1285,3%), le bici elettriche (+912,9%), le bici pieghevoli (+522,8%), i monopattini elettrici (+457,2%) e gli skateboard (+439,3%).



Segmentando ulteriormente l’analisi sul solo ambito delle biciclette, l’analisi di Idealo ha rilevato una crescita delle ricerche per bici da trekking (+915,0%), mountain bike (+902,0%), seggiolini bici bimbo (+660,0%), bici da corsa (+407,0%), carrelli per bici (+369,6%) e bici per bambini (+342,0%). Ricordiamo però che il bonus bici non è applicabile agli accessori ma solo ai mezzi di locomozione.

Scendono i prezzi

Idealo ha anche analizzato l’andamento dei prezzi di biciclette e affini nello stesso periodo di tempo, rilevando un generale abbassamento del costo di buona parte di essi. Dal confronto dei due periodi risulta una flessione nei prezzi di biciclette (-19,6%), mountain bike (-10,7%), caschi per bici (-10,5%), skateboard cruiser (-7,6%), bici elettriche (-3,9%) e monopattini (-3,3%). Sono aumentati, al contrario i prezzi delle biciclette da corsa (+49,7%), degli hoverboard (+18,1%) e dei monopattini elettrici (+13,4%).

Il bonus bici fa pedalare l’Italia

Interessante, infine, la comparazione che Idealo ha fatto tra la crescita di interesse delle ricerche online per la mobilità ciclistica in Italia e in altri Paesi europei. Che sia l’effetto del bonus bici o meno, mettendo a confronto i dati di sei paesi europei la crescita di interesse in Italia verso l’acquisto di bici elettriche è stata di oltre il 900% (+912,9%), contro il +140,0% in UK, +120,4% in Francia, +92,2% in Germania e Austria e +66,5% in Spagna.



Il divario si riduce ma rimane elevato per la crescita di interesse verso i monopattini elettrici: Italia +457,2%, UK +260,7%, Francia +153,6%, Austria +85,9%, Spagna +78,3% e 5,9% Germania.



«La bicicletta, rimasta in garage per tutta la fase di lockdown, è stata uno dei prodotti più cercati appena si è iniziata a prospettare una fase di maggiore libertà. A favorirne l’interesse sono stati sicuramente gli ultimi incentivi messi a disposizione dal Governo - commenta Fabio Plebani, Country Manager di idealo per l’Italia -. È molto interessante notare, però, che a fronte di questi incentivi, sono cresciute di molto le ricerche per bici da città e mezzi di micro-mobilità, segnale che gli italiani sono maggiormente propensi a spostarsi con questi mezzi che garantiscono una maggiore sicurezza e distanziamento sociale. Sarà interessante notare se questo trend si manterrà anche alla ripresa delle attività in autunno, soprattutto se le amministrazioni locali sapranno investire nel rendere sempre più le città “bike friendly”».