Via libera Uefa: Final Eight per la Champions ad agosto a Lisbona

NYON (SVIZZERA) (ITALPRESS) - Una Final Eight a Lisbona per assegnare la Champions League 2019-20. Dopo le tante indiscrezioni, ecco arrivare l'ufficialita' dalla Uefa, dopo la riunione dell'Esecutivo di oggi. Dopo il completamento degli ottavi con la disputa delle gare di ritorno il 7 e 8 agosto (Juventus-Lione, Barcellona-Napoli, Bayern Monaco-Chelsea e Manchester City-Real Madrid), con sedi ancora da definire, le otto squadre ancora in corsa - Atalanta, Atletico Madrid, Lipsia e Paris Saint Germain gia' qualificate - si ritroveranno a Lisbona dal 12 al 23 agosto. Quarti, semifinale e finale si giocheranno in gara unica e il 10 luglio verra' gia' sorteggiato il tabellone. Come la Champions, anche l'Europa League si giochera' con una Final Eight in Germania fra Colonia, Duisburg, Dusseldorf e Gelsenkirchen dal 10 al 21 agosto. Si ripartira' dagli ottavi in sospeso il 5 e 6 agosto,con Getafe-Inter e Siviglia-Roma che si giocheranno in gara secca. Dal 21 al 30 agosto si disputera' la fase finale della Champions femminile in Spagna mentre la Supercoppa Europea maschile e' stata programmata per il 24 settembre a Budapest. Al momento tutte le partite sono previste a porte chiuse ma la Uefa spera che la curva dei contagi possa consentire una parziale affluenza di pubblico. Fissate anche le date della prossima stagione: la fase a gironi della Champions partira' il 20 ottobre, due giorni dopo quella dell'Europa League. (ITALPRESS). glb/red 17-Giu-20 16:07