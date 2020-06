Le Vibrazioni tornano con il singolo "Per fare l'amore",12/7 live a Roma

ROMA (ITALPRESS) - Le Vibrazioni annunciano il loro ritorno live questa estate con il "Summer Tour". La prima tappa confermata del "Summer Tour" e' il 12 luglio 2020 alla Cavea dell'Auditorium Parco della Musica di Roma. Intanto e' uscito il nuovo singolo estivo della band "Per fare l'amore" (Artist First). E' online il video del singolo, con la regia di Matteo Bruno Bellesia, prodotto da Artist First e 432, girato a Milano durante la Fase 2 con il contributo dei fan. Un drone mostra la citta' dall'alto, immersa nel silenzio, mentre i fan nelle proprie case si scatenano al suono de Le Vibrazioni. (ITALPRESS). mgg/com 17-Giu-20 15:44