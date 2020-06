La Coppa Italia post-Covid restituisce la scena mediatica al calcio

ROMA (ITALPRESS) - La ripresa del calcio giocato dopo i tre mesi di stop dovuti all'emergenza Covid-19 segna, almeno sui media, il ritorno alla normalita' e vede il pallone riappropriarsi degli spazi sui mezzi di informazione italiani: negli ultimi 7 giorni, infatti, su carta stampata, radio e tv nazionali la voce "Coppa Italia" ha raccolto 10.947 citazioni, il 22% in piu' del premier Giuseppe Conte (8.944) e il 70% in piu' di George Floyd (6.418). E' quanto emerge dal monitoraggio svolto su oltre 1.500 fonti d'informazione fra carta stampata (quotidiani nazionali, locali e periodici), siti di quotidiani, principali radio, tv e blog da Mediamonitor.it, che utilizza tecnologia e soluzioni sviluppate da Cedat 85, azienda attiva da 30 anni nella fornitura dei contenuti provenienti dal parlato. Mediamonitor.it ha rilevato le citazioni ottenute dal 9 al 15 giugno sui media nazionali e locali e le quattro squadre semifinaliste Juventus (5.380 menzioni), Milan (5.244), Inter (4.608) e Napoli (4.515) staccano nettamente il leader della Lega Nord Matteo Salvini (3.740) e il ministro della Salute Roberto Speranza (3.086). L'attaccante del Napoli Dries Mertens, autore del gol-qualificazione contro l'Inter, e' il calciatore piu' nominato sui mezzi di informazione: con 2.000 citazioni e' al 12esimo posto della classifica stilata da Mediamonitor.it, seguito da Papa Francesco (1.860) e dalla presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen (1.849). Sedicesimo posto per Cristiano Ronaldo (1.660), fra gli allenatori, il piu' presente sui media e' lo juventino Maurizio Sarri, che ottiene piu' citazioni (1.142) di Giulio Regeni (1.110), piazzandosi al 21^ posto. (ITALPRESS). glb/gm/red 17-Giu-20 11:26