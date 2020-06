Intesa Sanpaolo, disco verde Ivass per partecipazioni assicurative Ubi

MILANO (ITALPRESS) - Intesa Sanpaolo ha ricevuto dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni le autorizzazioni preventive all'acquisizione indiretta di una partecipazione di controllo in BancAssurance Popolari e di partecipazioni qualificate in Aviva Vita e Lombarda Vita. L'autorizzazione e' collegata all'Ops lanciata su Ubi. Intesa Sanpaolo ha anche ricevuto l'autorizzazione preventiva dell'autorita' lussemburghese Commission de Surveillance du Secteur Financier all'acquisizione indiretta di una partecipazione di controllo in Pramerica Management Company SA, con sede in Lussemburgo. (ITALPRESS). jp/mgg/sat/red 17-Giu-20 18:17