Coronavirus, in calo il rapporto tra tamponi e contagi. Ma risalgono i morti

Altri 43 morti in Italia per coronavirus. Le vittime dall'inizio dell'emergenza sono 34.448, secondo i dati della Protezione Civile. I dimessi e guariti sono 179.455, con un incremento di 929 persone rispetto a ieri. Il totale delle persone che hanno contratto il virus è di 237.828, con un incremento rispetto a ieri di 329 nuovi casi. La maggior parte sono in Lombardia, con 242 nuovi positivi (il 73,5% dei nuovi contagi). Il numero totale di attualmente positivi è di 23.925, con una decrescita di 644 assistiti.

Per quanto riguarda il numero di individui controllati, oggi sono stati testati 33957 casi (contro i 77701 tamponi effettuati). Si tratta di un positivo ogni 103 persone, ovvero 1%. Dato in aumento rispetto a ieri. Per quanto riguarda il numero di tamponi, oggi sono stati fatti 77701 test (ieri 46882). Il rapporto tra tamponi fatti e casi individuati è di 1 malato ogni 236,2 tamponi fatti, il 0,4%. Dato stabile rispetto a ieri, ma in calo rispetto ai giorni precedenti. Negli ultimi giorni questo valore è stato in media del 0,8%.

Tra gli attualmente positivi, 163 sono in cura presso le terapie intensive, 14 in meno rispetto a 24 ore fa. Sono 3.113 le persone ricoverate con sintomi, con un decremento di 188 pazienti rispetto a ieri, mentre 20.649 persone, pari all’86% degli attualmente positivi, sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi.

Nel dettaglio, i casi attualmente positivi sono 14.972 in Lombardia, 2.385 in Piemonte, 1.345 in Emilia-Romagna, 680 in Veneto, 444 in Toscana, 244 in Liguria, 1.039 nel Lazio, 585 nelle Marche, 258 in Campania, 324 in Puglia, 58 nella Provincia autonoma di Trento, 805 in Sicilia, 99 in Friuli Venezia Giulia, 438 in Abruzzo, 87 nella Provincia autonoma di Bolzano, 18 in Umbria, 31 in Sardegna, 8 in Valle d’Aosta, 33 in Calabria, 62 in Molise e 10 in Basilicata.