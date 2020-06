Will Smith schiavo nel film "Emancipation"

LOS ANGELES (ITALPRESS) - Will Smith sara' uno schiavo nel nuovo film "Emancipation". Proprio nel periodo delle proteste per la morte di George Floyd e' stato annunciato che Smith recitera' nel nuovo thriller storico basato su una storia vera. Alla regia e' stato chiamato Antoine Fuqua ("Brooklyn's Finest", "Attacco al potere - Olympus Has Fallen"). La produzione - come riporta "Deadline" - dovrebbe iniziare nel corso del 2021. (ITALPRESS). bac/mgg/red 16-Giu-20 19:10