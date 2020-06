Poche storie: i bambini non si ammaliano, si ammalano per i troppi device

I nastri distanziatori bianchi e rossi sono tesi a mezz’aria e fissati da un albero all’altro. Avvolgono i tronchi delle piante e poi corrono sbarrando i vialetti e delimitando l’accesso alle giostrine. Il 2020 verrà ricordato anche come l’anno in cui sono stati sigillati i giochi dei bambini nei parchi all’aperto e nei cortili delle scuole d’infanzia. Chiuse. Come tutte le altre.

L’anno in cui, attraverso i fumetti della Pimpa, si stanno insegnando le distanze nell’età in cui si ha più bisogno di vicinanza, dove si raccomanda di evitare gli abbracci anche con le persone che si conoscono e si esorta a inviare messaggini virtuali anziché bacini veri. Non ci si ammalia più, ora ci si ammala. Forse o proprio per assenza di contatto autentico. Si apostrofano come assembramenti quelli che erano fusioni, sentimenti. Stop alle emozioni spontanee: “per dimostrare il tuo affetto – dicono le vignette della cagnolina a pois – ci sono tanti altri modi. Quali? Per l’avvio del prossimo anno scolastico si parla di mascherine, visiere e box in plexiglass ma anche di frequentazione alternata nelle classi. Insomma, in nome della sicurezza si soffoca la capacità di relazione e il libero pensare. Nel frattempo, in questa vacatio della scuola, i bambini passano il loro tempo su smartphone e televisione (si stima sia oltre il 50% in più il tempo speso su digital device rispetto all’inizio dell’isolamento) e si parla già di una nuova malattia derivante dall’abuso da schermi.

Una ricerca statunitense segnalata da Axios, la piattaforma per la didattica a distanza, svela un lato nascosto delle conseguenze della pandemia, a causa delle diverse limitazioni di socialità e dello “smart learning” con lezioni in videoconferenza: i bambini hanno aumentato notevolmente il loro tempo trascorso sui digital device (tv, pc, smartphone e tablet) e questo è dovuto in parte agli strumenti di condivisione delle lezioni ma soprattutto è stato favorito dall’isolamento sociale.

Con le scuole chiuse e i genitori in smart working, che tentano di conciliare lavoro proprio e lezioni dei figli nonostante alcuni non siano preparati adeguatamente, i bambini, passando molto più tempo a casa e non avendo molto da fare, hanno iniziato ad abusare dei digital device. Le femminucce, secondo la ricerca, sono più interessate alle app come TikTok e a quelle conversazionali, mentre i maschitti sono attratti dai giochi online. Per entrambe le fattispecie, l’utilizzo chiarisce la necessità intrinseca: si tratta di surrogati di socializzazione che consentono un’interazione continua online con gli amici lontani o con i personaggi delle loro avventure.

Nuove abitudini che producono, tuttavia, effetti dannosi sullo sviluppo neuro-cognitivo, l’apprendimento, il benessere, la vista, l’udito e anche le funzioni metaboliche e cardiocircolatorie. Le particolari luci degli schermi, inoltre, hanno conseguenze anche su tempi e la qualità del sonno.

Un trend importante, già confermato dal report di PwC (Kids Digital Media Report 2019) rivelava lo scorso anno come il 40% dei nuovi fruitori di internet fossero bambini dai 6 ai 12 anni, per questo bisogna adottare delle soluzioni che tengano impegnati i più piccoli attraverso una componente interattiva sana, che non comprometta il loro sviluppo evolutivo. Lunii, ad esempio, è una startup francese impegnata contro la dipendenza dei bambini da tablet, tv e cellulari. Ha fatto il suo debutto in Italia lo scorso anno ed è focalizzata nel cambiare l’approccio al gioco dei bambini. Per questo ha ideato “La fabbrica delle storie” un dispositivo per i piccoli a partire dai tre anni, privo di onde elettromagnetiche e schermi, in grado di sviluppare delle vere e proprie favole attraverso tasti multifunzione che consentono di intervenire nello sviluppo narrativo.

Il bambino può infatti selezionare l’eroe che preferisce, il secondo protagonista e l’ambientazione, dando il via allo sviluppo della storia. Si possono ascoltare quarantotto favole ottenibili dai diversi incroci narrativi e se ne possono scaricare di nuove tramite l’applicazione per PC, MAC o Linux Luniistore. Il dispositivo consente l’interazione di cui i piccoli hanno ormai molto bisogno, stimolandone la fantasia e la creatività senza costringerli a tenere lo sguardo incollato ad uno schermo.

“Non è possibile fare finta di nulla sul problema dell'abuso da schermi - spiega Lorenzo Asuni, Communications Manager di Lunii – e come azienda ci sentiamo di sensibilizzare su questa tematica. Per questo vogliamo dare una soluzione alternativa ai genitori che a causa anche della chiusura delle scuole si ritrovano senza reali alternative per gestire i più piccoli durante questo complicato e complesso periodo”.