Istat, 1,7 mln famiglie in poverta' assoluta nel 2019

ROMA (ITALPRESS) - Dopo quattro anni di aumento, si riducono per la prima volta il numero e la quota di famiglie in poverta' assoluta pur rimanendo su livelli molto superiori a quelli precedenti la crisi del 2008-2009. Secondo quanto rileva l'Istat, nel 2019 sono quasi 1,7 milioni le famiglie in poverta' assoluta (con un'incidenza pari al 6,4%), per un totale di circa 4,6 milioni di individui (7,7%), in significativo calo rispetto al 2018 quando l'incidenza era pari, rispettivamente, al 7,0% e all'8,4%. In particolare, nel Mezzogiorno la poverta' familiare scende dal 10,0% all'8,6% e quella individuale dall'11,4% al 10,1%. Anche nel Centro la poverta' degli individui residenti registra una riduzione significativa, dal 6,6% del 2018 al 5,6%. La diminuzione della poverta' assoluta si deve in gran parte al miglioramento, nel 2019, dei livelli di spesa delle famiglie meno abbienti (in una situazione di stasi dei consumi a livello nazionale1). L'andamento positivo si e' verificato in concomitanza dell'introduzione del Reddito di cittadinanza (che ha sostituito il Reddito di inclusione) e ha interessato, nella seconda parte del 2019, oltre un milione di famiglie in difficolta'. (ITALPRESS). mgg/com 16-Giu-20 11:50