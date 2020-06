Enel pronta a cedere la sua quota in Open Fiber

La notizia circolava da qualche ora: il fondo australiano Macquarie avrebbe presentato un'offerta per rilevare il 50% di Open Fiber detenuto da Enel. L'indiscrezione, comparsa sulle pagine di Repubblica, è stata confermata da una nota ufficiale del consiglio di amministrazione dell'ex monopolista della rete elettrica. La newco partecipata da Cdp è nata alla fine del 2015 con l'intento di cablare "1 gigabit alla volta" l'intero territorio nazionale.

Il protocollo FTTH (Fiber To The Home) è quello che garantisce la maggiore velocità di navigazione internet ed era quello prescelto da Open Fiber, che è nata come costola di Enel per garantire che la linea elettrica e quella telefonica venissero posate insieme, in modo da migliorare l'efficienza. Con la possibile cessione del 50% dell'azienda, può cambiare qualcosa nella strategia di miglioramento della connessione italiana?