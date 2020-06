E l’ufficio diventa come il set di csi

Tuta sterile bianca, cappuccio, visiera e respiratore. Gli uomini della squadra passano con meticolosa attenzione il tampone sulle superfici, lo infilano in una provetta che contiene un reagente, mettono la provetta nel bioluminometro e il responso dirà se (e quanto) l’area è contaminata. La scena, che sembra quella di un episodio di Csi, sta diventando piuttosto familiare in molte uffici. «Gli agenti microbiologici possono essere trasportati e diffusi dall’aria sotto forma di aerosol, mentre la contaminazione microbica delle superfici può avvenire sia per contatto con altri elementi contaminati sia per sedimentazione. L’uomo rischia l’esposizione a tali agenti per via inalatoria, per contatto con superfici ed oggetti contaminati o per ingestione», spiega a Economy Oleg Reni, titolare di Cor srl, che si occupa, appunto, di sanificazione. «Effettuiamo il monitoraggio microbiologico ambientale attraverso il sistema ATP bioluminescenza, con il nuovo strumento Hygiena System Sure II Plus e relativi tamponi predosati. La molecola ATP è un preciso indicatore del contenuto di microorganismi attivi. La tecnologia rapida ed obiettiva del bioluminometro System Sure identifica la presenza e la quantità di ATP sulle superfici che, reagendo con apposite sostanze, emette luce». Il rilievo viene effettuato anche dopo la disinfezione, che avviene nebulizzando un prodotto disinfettante (dichiarato efficace anche sul Covid-19 dal Ministero della Salute) a base di perossido di idrogeno stabilizzato (H₂O₂), certificato come dispositivo medico così come lo strumento utilizzato per la nebulizzazione. «Questa operazione produce un’efficace e rapida degradazione di microorganismi quali virus, batteri muffe, funghi e spore, con un abbattimento della carica microbica superiore al 99,99% in 20 minuti, senza generare umidita, corrosione, residui o produrre formazione di Composti Organici Volanti», continua Reni.

La soluzione chimica non garantisce la durata della sanificazione, così si interviene atomizzando una soluzione colloidale brevettata

Ma la sanificazione non basta: il contaminante è sempre in agguato. Così, Cor propone un trattamento supplementare basato sulla fotocatalisi, in collaborazione con REAir®, start up con base operativa a Piacenza e sede a Milano fondata da Nicola Parenti in società con altri imprenditori e presieduta da Raffaella Moro. «La soluzione chimica non dà garanzia di mantenimento nel tempo della sanificazione», spiega Nicola Parenti: «interveniamo mediante l’atomizzazione su tutte le pareti ed i soffitti dei prodotti innovativi REair® composti da soluzione colloidale acquosa di biossido di titanio fotocatalitico e brevettati in seguito a vari test e sperimentazioni effettuate in prestigiose università italiane. Le molecole foto-attive di TiO₂, grazie a silani e silicati contenuti in soluzione, si ancorano uniformemente alle superfici di contatto e attivano, esposte a luce solare o artificiale, una naturale reazione fotocatalitica che genera forti agenti ossidanti in grado di agire con valenza biocida nei confronti di tutti i microorganismi patogeni e di degradare gli inquinanti chimici presenti nell’aria, siano essi di tipo gassoso o particolato, trasformandoli in sostanze innocue quali molecole di anidride carbonica, acqua e sali inerti. Il processo ossidativo della fotocatalisi abbatte anche odori e inquinanti: si calcola che ogni dieci metri quadrati trattati con il nostro prodotto traspirante equivalgano a 3 o 4 alberi a medio fusto». Senza l’inconveniente notturno dell’emissione di anidride carbonica. REair®, inoltre, dispone di una gamma di prodotti per la sanificazione periodica delle le superfici ad alto contatto, che assicurano maggior durevolezza nel tempo (REair® Smart) ed il pieno rispetto dell’attuale protocollo ministeriale.

