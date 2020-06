Credito d’imposta affitti a compensazione dell’Imu: ecco come fare

Tra le scadenze fiscali di giugno, l’Imu risulta quest’anno particolarmente gravosa per le attività commerciali e professionali che hanno subito ripercussioni dalla crisi scatenata dal Covid-19, nonostante molte amministrazioni comunali si siano impegnate a supportare le attività produttive con sgravi e moratorie. Alcune di queste attività, per il versamento Imu trovano un “alleato” imprevisto nel credito d’imposta sui canoni di affitto, introdotto con l’articolo 28 del Decreto Rilancio, che in alcuni casi può arrivare a coprire buona parte dell’importo dell’imposta.

Credito d’imposta e Imu: le simulazioni

Infatti, in base ad alcune simulazioni effettuate dal Sole 24 Ore, in alcune città e in presenza di particolari condizioni (ubicazione dell’attività, dimensione del locale, rendita catastale dello stesso) il totale del credito d’imposta può coprire una parte anche consistente dell’Imu da pagare. Vi sono persino situazioni in cui l’ammontare del credito supera quello dell’imposta, come nel caso di uffici in categoria A/10 che in città come Palermo, Napoli, Firenze e Cagliari. Questo perché, in generale, tali tipologie di immobili mostrano un’incidenza media più elevata rispetto a quella dei negozi.



Lo dimostra la simulazione effettuata su un locale commerciale di 70 mq in zona semicentrale nella città di Genova, che fruisce di un credito d’imposta massimo di 1.009 euro (derivante da un canone mensile di affitto di 561 euro), a fronte di un’Imu di 1.483 euro.

A chi spetta

Ricordiamo che il credito d'imposta è relativo ai canoni di marzo, aprile e maggio ed è pari al 60% dell'ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento di attività:



- Industriale;

- Commerciale;

- Artigianale;

- Agricola;

- Di interesse turistico;

- Destinata all'esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo.



Per ottenerlo è però necessario che il fatturato dell’azienda sia stato dimezzato in ciascuno dei tre mesi e che sia stato pagato il canone per ciascun mese.



Il credito d’imposta scende al 30% in presenza di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda (spesso presenti nei negozi dei centri commerciali), che comprendano almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo.

La possibile cessione del credito d’imposta

Gli inquilini possono utilizzare il credito d’imposta in compensazione per il pagamento di altre imposte come Ires e Irpef, oppure lo possono cedere, in tutto o in parte a soggetti terzi come il locatore o gli istituti di credito. Qualora il credito d’imposta fosse ceduto al locatore, l’inquilino può stornarlo dal canone d’affitto. Va tenuto però conto del fatto che, in base a quanto disposto dal Decreto Rilancio, la cessione del credito è subordinata a un’opzione telematica legata a un provvedimento delle Entrate che potrebbe spingere i proprietari intenzionati ad acquisirlo a ritardare il pagamento dell’acconto Imu rispetto alla scadenza odierna.