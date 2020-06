Triste, solitario y Colao

«La vanità - diceva Al Pacino ne "L'avvocato del diavolo" - è sicuramente il mio peccato preferito, è l'oppiaceo più naturale». Nessuno, e men che meno i giornalisti, possono dirsi immuni da questo vizio capitale. Nemmeno Vittorio Colao che, dopo dieci anni da amministratore delegato di Vodafone e due da nullafacente di lusso, ha deciso di rimboccarsi le maniche e scendere in campo. Troppo ghiotta l'opportunità di poter raccontare a nipoti e bisnipoti di essere stato tra i valorosi che salvarono l'Italia sull'orlo della bancarotta. Ma, per proseguire sul crinale delle citazioni, "maledetto il Paese che ha bisogno di eroi". E infatti, l'Italia e la politica soprattutto Colao non l'ha mai tanto voluto.

La commissione, appena insediata, è stata prima tacciata di essere poco "rosa", tanto da costringere Colao a recuperare rapidamente; poi è stata messa in un cantuccio, come una bambola che non si usa più ma che deve restare di proprietà. Guai a darla a qualcun altro. L'ex numero uno di Vodafone, in realtà, ha provato fin da subito ad andarsene, a sbattere la porta una volta essersi accorto che per Conte e il governo era poco più di un trofeo da esibire. Il nostro esecutivo è talmente eccezionale, nel momento di crisi, che ha deciso di venire con noi l'ex amministratore delegato di Vodafone. L'ex numero uno di Rcs, che abbandonò via Solferino quando il cda decise di imbarcarsi nella folle acquisizione di Recoletos. Un uomo capace di sbattere le porte quando serve, che da numero uno di Vodafone guadagnava 14 milioni all'anno e poteva permettersi di dire, un po' sbruffone, che faceva fare tali profitti agli azionisti da meritarseli tutti. Ma Colao è rimasto legato alla seggiola immaginaria della cameretta di Giuseppe Conte come un Woody qualsiasi, il protagonista di Toy Story.

Dalla sua commissione spuntata e senza voce, Colao ha provato a dire qualcosa, ad affiancarsi al governo per dettare tempi e modi della ripartenza. Ma non ci è riuscito. E quando è stato fatto trapelare il contenuto della sua relazione - per altro da fonti vicine al Quirinale, visto che per l'esecutivo poteva traquillamente restare sepolta sotto coltri di polvere - è stato quasi rimbrottato. Conte, uno che ha sentito l'odore del potere e ne è rimasto dipendente, ha cercato di minimizzare l'importanza di questo documento, avocando a sé e alla politica (cioè un governo che procede spedito a ritmo di decreti) il potere decisionale.

Questa relazione, tra l'altro, è un corposo volumetto di 121 pagine che assomiglia più alla lista dei sogni di Natale che a un piano efficace. Poca "ciccia" e molti sogni, il tutto in nome di una digitalizzazione che è stata rabberciata durante il lockdown e che, se non sarà supportata da un piano strategico vero, resterà lettera morta. I piccoli esercenti che si sono fatti in quattro durante le chiusure, davvero accetteranno i pagamenti "cashless" anche ora che le commissioni bancarie torneranno a farsi sentire? O invece si continueranno a vedere esposti quei cartelli indegni di un paese civile dle tipo "non si accettano pagamenti con carte per importi inferiori a x euro"? E non si può neanche dare tutta la colpa ai commercianti, perché il costo di pos e commissioni è talmente elevato da erodere quei pochi margini rimasti.

Poi c'è il fantastico 5G, diventato il nuovo capitolo della saga dei cialtroni alla ribalta: dopo le scie chimiche che irradiano di metalli pesanti gli italiani per soggiogarli al volere del Gruppo Bilderberg o della massoneria, ora siamo arrivati a gente che è pronta ad abbattere i ripetitori. 500 comuni si sono detti contrari all'installazione delle antenne perché le radiazioni sono troppo elevate. Su Facebook proliferano post di persone che si lamentano della velocità di connessione troppo bassa ma che, al contempo, criticano il 5G.

Un Paese di deliziosi incompetenti su cui è planato un Ufo come Colao. Che pronto a fare il salvatore della patria, si è ritrovato più inutile del cappuccino con la pastasciutta. Ora questa breve esperienza si conclude, il Vittorio nazionale ha ritirato le sue carabattole ed è pronto per un'altra sfida. Data l'ambizione che lo guida, forse potrebbe tentare di cancellare la fame nel mondo. O, per restare in tema di emergenza, potrebbe aspirare al trono dell'Oms, che di scelte non ne ha imbroccata neanche una. Sai mai...