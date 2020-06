Achille Lauro, arriva il nuovo singolo "Bam Bam Twist"

ROMA (ITALPRESS) - "Bam Bam Twist" e' il titolo del nuovo singolo di Achille Lauro, in uscita il 19 giugno. "In tempi di distanziamento sociale - racconta l'artista - la mia follia vi porta in pista con un ballo a due, che e' stato allo stesso tempo il piu' promiscuo ed il piu' elegante degli anni "mitici" e "favolosi" del Miracolo Economico. Un ballo che nasce dalla gestualita' dello "spegnere mozziconi di sigarette sulla pista da ballo e pulire le superfici con le estremita' di un asciugamano": il Twist, l'evoluzione sexy e sensuale dello Swing". (ITALPRESS). mgg/com 16-Giu-20 16:04