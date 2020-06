UFirst, l'app che mette tutti in riga, dai ristoranti agli uffici

Mascherine e guanti obbligatori, disinfettante, niente code e accessi contingentati in negozi, bar ristoranti e uffici. Ripartono i consumi dopo il lungo lockdown che ha fermato per settimane l’intero Paese ma con diverse regole da rispettare che hanno un unico obiettivo comune: tutelare la salute delle persone.

A supportare le strutture commerciali così come gli uffici pubblici ma anche ristoranti, studi medici e veterinari in questo nuovo e necessario modo di “fruizione” ci pensa ufirst, l’innovativa piattaforma disponibile via app che fin dall’inizio della pandemia ha affiancato realtà del calibro di Esselunga, Leroy Merlin, IKEA, Feltrinelli, Prenatal, per gestire in modo sicuro e organizzato gli accessi all’interno dei punti vendita garantendo continuità del servizio nel rispetto delle necessarie regole di distanziamento sociale.

Oggi ufirst, grazie alla straordinaria capacità di cogliere e rispondere velocemente alle mutate esigenze, aggiunge una nuova funzionalità alla propria piattaforma che permette un contingentamento intelligente e programmato. All’ormai nota e condivisa possibilità di gestire l’ingresso sia da remoto, staccando direttamente dall’applica zione il proprio numero in fila, sia sul posto, tramite il servizio di concierge che consente di riservare il posto semplicemente comunicando al personale all’ingresso il numero di cellulare, si aggiunge il servizio di Fila Programmta, che permette di scegliere un giorno ed un orario di ingresso in cui sarà possibile l’accesso presso il negozio o il servizio senza attese.

Il nuovo servizio di ufirst, che definisce appuntamenti pianificati nell’arco dell’intera giornata di attività, permette l’arrivo omogeneo dei clienti all’interno degli esercizi (che ne richiedano l’attivazione e di qualsiasi natura essi siano), riducendo l’alternanza di momenti di grande affollamento - che generano code e disservizi - a momenti di bassa affluenza e inattività, permettendo così un utilizzo costante della struttura così come una distribuzione organizzata della mole di lavoro sul personale. Una volta raggiunto il numero massimo di posti disponibili in una determinata fascia oraria, lo slot non sarà più prenotabile e sarà disponibile quello successivo. L’esercente che adotta il servizio, avrà la facoltà di governare così la fila in ingresso, avendo a disposizione strumento in più anche per affrontare l’imminente stagione dei saldi che porta con sé grandi affluenze non sempre facili da gestire nemmeno in situazioni normali.

“Siamo davvero orgogliosi di portare nelle mani di consumatori e di strutture un nuova funzionalità della nostra piattaforma che ci auguriamo possa rappresentare uno strumento utile e di supporto concreto al business” ha commentato Matteo Lentini, Managing Director di ufirst. “Con Fila Programmata, ufirst evolve ancora per rispondere alle nuove regole di vendita e acquisto ma sempre mantenendo al proprio centro la tutela delle persone e del personale delle strutture attraverso una soluzione che fornisce all’esercente uno strumento in più per organizzare la propria giornata e gestire afflussi pianificati che possono però migliorare l’esperienza degli utenti e ottimizzare le attività delle realtà che sceglieranno di adottarla