Il Nobel Spence: la ripresa sarà lenta, almeno fino all’arrivo del vaccino

"Stiamo assistendo a un crollo vertiginoso delle economie degli Stati Uniti e dell'Europa. Prevedo per il prossimo futuro una ripresa medio lenta, con settori maggiormente colpiti, come i viaggi internazionali o i grandi eventi sportivi". Lo ha affermato il premio Nobel per l'economia Michael Spence, in un'intervista a "La Stampa". "Nei Paesi sviluppati — in Europa, Nord America, Nuova Zelanda — credo che ci troveremo di fronte a un crollo vertiginoso. Ma le cose cambieranno da Stato a Stato. Poi ci sarà un periodo difficile, nel momento in cui cercheremo di tenere sotto controllo il virus. Teniamo a mente che ci sono relativamente pochi esempi di Paesi che sono stati in grado di gestire il virus a uno stadio abbastanza precoce da bloccarlo o quasi, giusto? In buona parte del mondo il contagio si è diffuso in modo incontrollato e invisibile. Dopo questo periodo ci troveremo di fronte a una ripresa relativamente lenta, per quanto magari più veloce in alcuni settori, accompagnata, si spera, da progressi continui nel processo di eliminazione del virus. Naturalmente, un vaccino troncherebbe di netto la questione e garantirebbe una crescita molto più rapida e decisa".