Iervolino Entertainment, ricavi al 31 marzo a 23,8 milioni

Il Consiglio di Amministrazione di Iervolino Entertainment - società attiva nella produzione di contenuti cinematografici e televisivi per il mercato internazionale e quotata sul mercato AIM Italia di Borsa Italiana – ha esaminato e approvato i risultati consolidati del Gruppo IE relativi al periodo di tre mesi chiuso al 31 marzo 2020.

I dati del trimestre si confermano in crescita ed evidenziano Ricavi pari a Euro 23,81 milioni ed un EBIT di 5,6. Nel corrispondente periodo dell’esercizio precedente i Ricavi sono stati pari a 3 milioni con Ebit a 451mila euro.

Le principali consegne di produzioni ultimate nel periodo sono relative ad episodi delle web serie Arctic Justice e Puffins. Completano il quadro del trimestre, alcune lavorazioni in corso per il film ad episodi Together Now capitalizzate tra le immobilizzazioni immateriali in corso in accordo con il principio contabile di riferimento.

Si rileva, inoltre, che i dati contabili del trimestre sono stati consegnati alla società di revisione EY nell’ambito della documentazione per le verifiche periodiche degli adempimenti amministrativi e contabili.

Effetti connessi alla pandemia Covid-19

Con riferimento alle recenti restrizioni legate all’esplosione della pandemia Covid-19, le produzioni del Gruppo, essendo destinate prevalentemente a piattaforme di streaming, non ne hanno ad oggi subito particolari effetti se non per quanto concerne la pianificazione delle riprese delle opere filmiche Together Now e Eddie & Sunny che hanno avuto un differimento.

La modalità operativa in smart-working, ancorché più onerosa per adattamenti tecnici, l’incremento della forza lavoro e, infine, le contrattualizzazioni con il cliente ed i fornitori per anticipare alcune consegne 2021 della web serie Arctic Justice al 2020, si prevede che compensino abbondantemente un eventuale protrarsi del differimento delle riprese delle suddette opere filmiche.

La modalità operativa in smart-working ha comportato l’assorbimento completo della capacità produttiva del Gruppo senza alcun ricorso alla C.I.G..

Si specifica, inoltre, che tempi tecnici necessari per efficientare la modalità operativa in smart-working hanno comportato, nel corso del mese di marzo, un leggero slittamento delle consegne di alcune produzioni relative ad episodi della web serie Puffins, prontamente recuperate ad inizio maggio.

Evoluzione prevedibile della gestione ed eventi successivi alla chiusura contabile al 31 marzo 2020

Alla luce dei riscontri positivi sulla modalità e capacità operativa in smart-working, il piano di produzione in essere, le consegne previste ed i recenti finanziamenti ottenuti a supporto, confermano per il 2020 l’aspettativa di una importante crescita dei ricavi con la relativa coerente redditività.

Successivamente alla chiusura contabile si rileva che il Gruppo ha continuato le assunzioni di personale in linea con i piani di produzione.

Si evidenzia, inoltre, il recente Memorandum of Understanding firmato con la Repubblica di Serbia per la produzione di contenuti web in formato short content attraverso la neocostituita società totalmente controllata di diritto serbo Iervolino Studios d.o.o. Ciò ha l’obiettivo di creare una significativa capacità produttiva di serie animate short content e diminuire le attività attualmente realizzate in outsourcing, internalizzando ampiamente il processo produttivo tra le società italiane e quella serba ed efficientando le sinergie del gruppo. Il management ripone grandi aspettative in questo progetto strategico.

L’acquisizione di R.E.D. Carpet S.r.l. a potenziamento della divisione “celebritiy management” completa il quadro degli eventi successivi alla chiusura contabile al 31 marzo 2020.