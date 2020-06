Le fiere europee: sostegni e aiuti, o il settore morirà

Quanti dei nostri lettori hanno partecipato ad eventi fieristici sia come espositori sia come visitatori, sanno che dopo il Covid-19 il settore delle fiere non potrà essere più lo stesso per diversi anni. I poli fieristici sono stati infatti tra i più colpiti dalla pandemia sotto il profilo economico: secondo i dati di Emeca, l’associazione che rappresenta i maggiori poli fieristici europei, nei primi due trimestri del 2020 il settore nel continente ha perso quasi 125 miliardi di euro. L’associazione stima che potrebbero essere necessari almeno 2-3 anni per tornare ai livelli precedenti di attività.



Di Emeca fanno parte, per l’Italia, BolognaFiere, Fiera Milano, Italian Exhibition Group (Rimini e Vicenza) e VeronaFiere. L’associazione lancia un appello sull’urgenza di riaprire le attività - bloccate almeno fino all’1 settembre prossimo - chiedendo un sostegno finanziario significativo da parte delle autorità pubbliche europee e nazionali per garantire la sopravvivenza e la ripresa economica dell’intero comparto.

Le richieste del settore fieristico

«Le fiere hanno un ingente impatto economico e socio-economico e sono al tempo stesso facilitatori di interazioni sociali - afferma Maurits von der Sluis, olandese, presidente di Emeca -. Nonostante il fatto che adesso siamo pronti ad ospitare eventi, garantendo allo stesso tempo la salute e la sicurezza di tutti, le persistenti misure di chiusura minacciano l'intero nostro settore».



Gli attori del comparto sottolineano con forza proprio la loro attenzione alla sicurezza perché, come ricorda Emeca, essi si impegnano a implementare in tutti gli spazi misure che soddisfino gli standard sanitari più elevati e garantiscano la tutela di espositori e visitatori. Investimenti le cui voci di spesa si aggiungono alle già ingenti perdite.



«Alcuni eventi sono stati riprogrammati, molti altri cancellati definitivamente - continua von der Sluis -. La perdita di entrate nel nostro settore è stata di circa il 40% nel primo trimestre, del 100% nel secondo trimestre ed è prevista del 60% per il terzo trimestre. Siamo stati i primi a essere costretti a chiudere e potremmo essere l'ultimo settore a riaprire. In una situazione di necessaria ripresa economica, la nostra categoria deve essere in grado di svolgere il proprio ruolo chiave. L'incertezza sta già minacciando le esposizioni programmate per l'autunno, poiché le aziende esitano a confermare la loro partecipazione».



Che cosa chiede, dunque, il settore fieristico europeo per evitare il tracollo? Secondo Emeca servono assistenza e un massiccio sostegno finanziario da parte dei governi nazionali e dell'Ue, come esenzioni da affitti, spese, sussidi, prestiti e incentivi per la futura partecipazione di espositori e di buyer. Il sistema fieristico è infatti composto per lo più da Pmi che si occupano della costruzione di stand, spedizioni, catering, interpreti e servizi di hostess.

Ripartire in sicurezza

«I grandi quartieri fieristici europei membri di Emeca hanno già sviluppato nuove misure per ospitare eventi rivolti alle aziende e ai consumatori, in conformità con i più alti standard di salute e sicurezza - conclude Barbara Weizsäcker, segretaria generale dell’associazione -. Anche le azioni indirizzate all’eliminazione delle restrizioni di viaggio, prerequisito essenziale per consentire l’attività delle fiere, devono essere coordinate con quelle degli altri Paesi UE e del mondo. Le aziende stanno aspettando che riaprano questi loro “marketplace”, che sono spesso il principale canale di marketing, vendita o approvvigionamento per il rilancio della propria attività. Inoltre, tra gli espositori vi sono molte PMI le cui attività si basano proprio sulle manifestazioni fieristiche».