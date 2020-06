Export, infrastrutture e innovazione: così l’Italia può ripartire

Investimenti pubblici che guardino al futuro. Sostegno alle imprese con vocazione all’export per continuare ad essere competitivi sui mercati internazionali. Accesso al credito immediato per le PMI che rendono vivo il tessuto economico del Paese. Riforma della macchina burocratica per sbloccare cantieri e favorire innovazione. È ancora presto per capire quali effetti ha provocato il lockdown, ma alcune misure per contrastare lo shock pandemico cominciano ad essere più urgenti e necessarie che mai. Priorità che sono emerse anche dagli Stati Generali dell’economia convocati dal governo Conte Bis: siamo di fronte a un’opportunità senza precedenti. Possiamo trasformare una potenziale recessione economica in una grande occasione di rilancio e innovazione.

Una iniziativa importante che, però, non deve fare perdere di vista un elemento ormai chiaro: più tardi si prenderanno decisioni su come reagire alla crisi e più rischia di essere alto il costo della crisi stessa. Una lezione che abbiamo appreso guardando alla Cina che, con uno sforzo eccezionale, è riuscita a ripartire ed è tornata a livelli produttivi pre-crisi (o quasi). È evidente: ritmi del genere sono possibili perché il sistema politico cinese funziona diversamente dal nostro. Per gli stati liberal-democratici, in cui le decisioni sono il frutto di processi decisionali più lunghi e allargati, ripartire in velocità è più difficile. Ma non è impossibile fare bene ed è importante tenere a mente la centralità del fattore tempo.

Tendiamo a scordarcelo, ma l’Italia è la seconda manifattura d’Europa: non abbiamo alti livelli di produttività e nella grande competizione globale siamo sfavoriti perché in molti casi abbiamo aziende piccole o medio-piccole. Ma quelle che abbiamo sono eccezionali. Il Made in Italy è ricercato in tutto il mondo e l’altissima qualità dei nostri prodotti e del nostro capitale umano è praticamente insostituibile. Ma non solo: siamo anche molto versatili e quindi siamo meno penalizzati di altri paesi nelle esportazioni. Un esempio: la Germania esporta più di noi, ma lo fa soprattutto nel mercato dell’auto. Di conseguenza, in una fase in cui i concessionari sono chiusi, è più in difficoltà di chi è capace di fare tante cose diverse come noi. Questo però non basta: il 32% del nostro Pil dipende dalle esportazioni e se le aziende che hanno sbocco sui mercati esteri non vengono aiutate ora, potremmo perdere il treno della competitività internazionale. Un rischio che non possiamo permetterci e che dovrà essere scongiurato con risorse adeguate.

Oltre a questo, anche il tema della spesa pubblica è molto delicato. Dobbiamo trovare il giusto equilibrio tra risorse da destinare a chi è in difficoltà e investimenti per la ripartenza. I soldi che verranno usati sono a debito o comunque frutto di prestiti europei: se sapremo investire in infrastrutture utili al Paese, come le linee ferroviarie di cui si è parlato durante gli Stati Generali, avremo fatto qualcosa di buono per le future generazioni. Non avremo semplicemente scaricato sulle loro spalle il costo del debito, ma avremo lasciato loro un’Italia più moderna ed efficiente.

Se si tenterà di rilanciare la domanda interna solo mettendo soldi nelle tasche degli italiani, non è detto che i cittadini decidano di spendere, ma, anzi, più verosimilmente, spaventati dal momento di incertezza, tenderanno a risparmiare. L’effetto sull’economia reale, dunque, sarebbe molto limitato. Il provvedimento economico capace di far partire l’economia per eccellenza è quello degli investimenti pubblici. Penso, ad esempio, agli investimenti in infrastrutture digitali: secondo Istat durante il lockdown 3,7 milioni di italiani sono passati al telelavoro e tutti i bambini e ragazzi delle scuole dell’obbligo hanno fatto didattica a distanza. Ma secondo l’istituto di statistica, nel 2019 solo il 74,7% degli italiani disponeva di una connessione a banda larga. Tradotto: un italiano su quattro non aveva una connessione decente per lavorare o studiare.

Eppure, con lo smart working reso obbligatorio dal lockdown, abbiamo sperimentato in massa un nuovo modo di lavorare. Certo, non tutti i lavori possono essere svolti efficacemente con questa modalità. Ma bisognerà ripensare a tutte quelle attività che possono essere eseguite anche senza essere fisicamente vicini: ad esempio l’organizzazione degli uffici è già in revisione dopo il Covid-19. In generale, tutte le organizzazioni complesse dovranno fare uno sforzo per stare al passo con il cosiddetto “new normal”: bisognerà essere molto lucidi e capire cosa ha funzionato e cosa no. Cosa potrà funzionare e cosa no. Individuati i settori che possono superare questo shock globale, bisogna puntare su quelli e su quelle aziende che possono reggere la competizione sui nuovi mercati.

E, infine, non ripeteremo mai abbastanza che questo Paese ha un problema grave con la burocrazia: anche in occasione di questa emergenza, è emerso come l’eccesso di norme, procedure e cavilli abbia rallentato l’efficacia delle misure del governo. Le aziende italiane sono abituate a convivere con una situazione legislativa che non è mai completamente certa. Tutte quelle che noi assistiamo stanno applicando in modo rigoroso le norme e mettono al primo posto la tutela della salute dei loro dipendenti, ma una volta in più è emersa l’evidenza che abbiamo bisogno di semplificare e razionalizzare la macchina burocratica.